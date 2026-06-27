美國總統川普（Donald Trump），當地時間週五公布了印有他肖像的美國特別紀念護照設計圖，這是為了紀念美國今年適逢獨立250週年，而推出的限量版護照。
根據《CNN》報導，川普在社群平台發文，附上了一張護照樣本頁，上面印著他俯身靠著橢圓辦公室、那張製作於19世紀的「堅毅桌」（Resolute Desk）畫像，背景是《獨立宣言》原文，底部是他的簽名。
另一頁，則是美國知名畫家兼軍官-特朗布爾（John Trumbull）的名畫《獨立宣言》，這也是他懸掛在美國國會圓形大廳的4幅代表作之一。
白宮官方X帳號也在同一天發布圖片，與川普在社群平台發的那張大致相同，但川普的貼文還加了一句：「美國新護照！寫著『歡迎，要乖喔！』」
不過，川普這句「歡迎，要乖喔」，不知是否在對有意申請美國公民的人喊話，又或者是將護照與簽證搞混了，畢竟一般人應該不會在出國時，對著檢查自己身份的國外海關人員，一邊秀出印有川普畫像的護照內頁，一邊說出這句話。
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另一頁，則是美國知名畫家兼軍官-特朗布爾（John Trumbull）的名畫《獨立宣言》，這也是他懸掛在美國國會圓形大廳的4幅代表作之一。
白宮官方X帳號也在同一天發布圖片，與川普在社群平台發的那張大致相同，但川普的貼文還加了一句：「美國新護照！寫著『歡迎，要乖喔！』」