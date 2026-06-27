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2026年北中米世界盃小組賽I組最終輪於波士頓體育場上演強強對話，由同樣已提前鎖定淘汰賽資格的法國對陣挪威。賽前兩隊皆展現高昂鬥志，最終法國隊憑藉登貝萊（Ousmane Dembélé）在上半場32分鐘內即完成「帽子戲法」的驚人表現，加上杜埃（Désiré Doué）的錦上添花，以4：1橫掃挪威，以3戰全勝之姿強勢以小組第一名挺進淘汰賽。開賽僅23秒，姆巴佩（Kylian Mbappé）便以一記禁區內的爆射打中門框，預告了法國隊強大的進攻火力。隨後法甲豪門巴黎聖日耳曼的攻擊組合徹底發威：第7分鐘，姆巴佩在中場送出精準斜傳，登貝萊內切突破後精準勁射破門；第20分鐘，登貝萊再度於禁區外轟出「世界波」，將比分擴大至2：0。儘管挪威隊隨後由阿斯加爾德（Thelo Aasgaard）在第21分鐘扳回一城，但法國隊攻勢並未停歇。第32分鐘，登貝萊接獲楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）的助攻，在門前展現細膩球感，完成單場第3顆進球，正式上演帽子戲法。據統計，這僅花費了32分鐘，是世界盃史上單場帽子戲法第二快的紀錄，僅次於1954年世界盃奧地利球員普羅布斯特的24分鐘。挪威主帥本場進行了大幅度輪換，包含當家球星哈蘭德（Erling Haaland）與厄德高（Martin Ødegaard）在內的10名主力皆在板凳待命。下半場第48分鐘，挪威隊雖獲得點球機會，但拉森（Jørgen Strand Larsen）的射門被法國門神邁尼昂（Mike Maignan）精采撲出，錯失追分契機。法國隊隨後進行陣容更替，讓姆巴佩、登貝萊等主力輪流下場休息。比賽進入傷停補時階段（90+3分鐘），杜埃接獲巴爾科拉（Bradley Barcola）的精準挑傳，頭槌破門鎖定4：1的最終勝果。這場勝利不僅讓法國隊以9分積分完美收官，更展現了該隊陣容深度與進攻的多樣性。姆巴佩雖未在此役破門，但以兩次助攻扮演組織靈魂，與登貝萊的默契配合更令各國對手不寒而慄。