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2026年世界盃小組賽I組最終輪，世界排名第15的「特蘭加雄獅」塞內加爾展現強大火力，在多倫多體育場以5：0大比分橫掃僅剩10人應戰的伊拉克隊。這場勝利不僅讓塞內加爾以強勢姿態結束小組賽征程，更在「小組第三名」的比較中超越了韓國隊，讓原先晉級情勢已不樂觀的南韓隊晉級機率進一步慘遭下修。比賽開賽僅4分鐘，塞內加爾便靠著迪亞拉（Habib Diarra）的頭槌閃擊取得夢幻開局。第13分鐘，伊拉克隊球員蘇拉卡（Rebin Sulaka）因拉拽犯規直接領到紅牌被罰下場，陷入少打一人的絕境。多一人應戰的塞內加爾隨後徹底接管比賽，開啟了進攻模式。下半場塞內加爾火力全開，第56分鐘，薩爾（Ismaïla Sarr）接獲傳球輕鬆打空門得手，攻入個人本屆第4球，成為塞內加爾隊史世界盃第一射手；隨後蓋耶（Idrissa Gueye）與恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）接連建功，最終塞內加爾以5：0狂勝伊拉克。本屆世界盃賽制規定，分組第三名的球隊將進行比較，取成績最好的前8名晉級。原先南韓隊在各組排名計算中尚有一線生機，但隨著塞內加爾以淨勝球優勢強勢崛起，直接擠下南韓，這對於在A組排名第三、積分僅3分的韓國而言，無疑是致命一擊。韓國隊在輸給南非隊後，目前手握1勝2負，積分停留在3分，且因為淨勝球劣勢，已不再掌握晉級主動權。隨著塞內加爾大勝，南韓在積分榜上的排名大幅下滑，晉級之路如同「斷頭崖」。韓國媒體紛紛以「天塌了」形容當前的絕望局勢，認為在其他小組陸續完賽的壓力下，南韓隊幾乎已提前宣判出局。本場比賽的功臣薩爾，以傳射建功的表現證明了其作為世界盃頂級前鋒的身手。塞內加爾在小組賽前兩輪表現掙扎的情況下，展現了強大的自我修正能力，最終以一場5：0的輝煌戰役結束小組賽。