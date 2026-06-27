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在2026年NBA選秀會結束後，奧克拉荷馬雷霆隊持續進行陣容大換血。為了應對逼近的薪資「二層奢侈稅（second apron）」壓力，雷霆隊繼先前將阿隆·威金斯（Aaron Wiggins）交易至老鷹隊後，今（26）日再度宣布將陣中冠軍成員、神射手以賽亞·喬（Isaiah Joe）交易至底特律活塞隊，換取兩個未來的次輪選秀權。雷霆隊在今年季後賽於西區冠軍賽止步，隨後即刻進入「精簡模式」。儘管以賽亞·喬在上賽季表現優異，場均出賽21.2分鐘，貢獻11.1分，且外線命中率高達42.3%，但季後賽期間受限於雷霆擁擠的輪替陣容，其上場時間大幅縮水，數據也隨之下滑。此番交易不僅幫助雷霆隊騰出了兩個標準合約的名額，以安置剛在 2026 年選秀會中選入的新秀馬拉（Aday Mara）與斯特茨（Bennett Stirtz），更是球團降低薪資開支的關鍵手段。據統計，即便完成此交易，若雷霆執行多爾特（Lu Dort）、哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）及肯里奇·威廉斯（Kenrich Williams）的球隊選項，球團薪資仍預計高出二層奢侈稅線1650萬美元，後續仍有進一步調整陣容的需求。對於活塞隊而言，這筆交易被視為一場高報酬的豪賭。活塞隊長期受困於例行賽外線火力不足的問題，以賽亞·喬精準的投射能力正是球隊急需的補強。專家分析指出，以賽亞·喬在雷霆時期因輪替空間有限，無法在季後賽的高強度對抗中找到節奏。但在活塞隊，他有望獲得更穩定的上場時間與戰術地位，這不僅能緩解活塞的射手荒，更有望讓這位優質角色球員在關鍵時刻發揮更大影響力，成為東區爭冠球隊不可或缺的板凳暴徒。雷霆隊目前的「省錢清單」尚未結束，後續針對多爾特等核心球員的球隊選項決定，將是球團未來數日的焦點。隨著喬與威金斯相繼離隊，象徵著雷霆冠軍班底的部分解體，球團正試圖在陣容天賦與財政健康之間尋求新的平衡。對於球迷來說，這不僅是選秀後的陣容洗牌，更宣告了雷霆隊正式進入重建陣容結構的新階段。