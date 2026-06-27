日本山梨縣東部富士五湖，當地時間26日晚上10點29分，發生規模5.6、深度僅20公里的淺層地震，雖未釀成重大傷亡，但有日媒整理了截至目前為止的各地災情概況。
根據《NHK》報導，山梨縣中部的甲府市，收到多起建築物牆體倒塌的損失通報，1名50多歲的男子在試圖撿起因地震搖晃而掉落的鐘錶時，手被玻璃割傷而送醫。山梨縣東南部的富士吉田市，也有招牌及牆體倒塌，碎片瓦礫散落的狀況發生，加上颱風「米克拉」、「無花果」持續進逼，已在市內規劃約5個避難所。
富士吉田市一棟辦公大樓，一間企業老闆回憶，地震當下書架都倒了，文件散落一地，坦言地震來得突然且嚇人，外頭還在下雨，一度擔心會造成損失。此外，該市還有1名90歲的老婦人，因為被地震導致的墜落物擊中頭部而受傷。
日本山梨縣東部的大月市則接獲多起樹木倒塌、落石通報；而知名的忍野村，1名80歲老婦人在地震後打電話報警，聲稱地震導致她在家中摔倒，受傷無法動彈，警消獲報後已將她送醫救治。
至於最大震度達到6弱的富士河口湖町，當地政府已開設避難中心，截至27日凌晨1點，共有13人到那裡避難，其中包括一些外國遊客。
河口湖町副町長渡邊正子表示，工作人員持續在收集災情資訊，坦言許多居民因為颱風臨近而感到焦慮，但呼籲民眾還是要冷靜應對。
報導指出，鄰近的神奈川縣，稍微遠一點的靜岡縣，也都有傳出零星災情，但整體仍集中在山梨縣較多。
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富士吉田市一棟辦公大樓，一間企業老闆回憶，地震當下書架都倒了，文件散落一地，坦言地震來得突然且嚇人，外頭還在下雨，一度擔心會造成損失。此外，該市還有1名90歲的老婦人，因為被地震導致的墜落物擊中頭部而受傷。
日本山梨縣東部的大月市則接獲多起樹木倒塌、落石通報；而知名的忍野村，1名80歲老婦人在地震後打電話報警，聲稱地震導致她在家中摔倒，受傷無法動彈，警消獲報後已將她送醫救治。
至於最大震度達到6弱的富士河口湖町，當地政府已開設避難中心，截至27日凌晨1點，共有13人到那裡避難，其中包括一些外國遊客。
河口湖町副町長渡邊正子表示，工作人員持續在收集災情資訊，坦言許多居民因為颱風臨近而感到焦慮，但呼籲民眾還是要冷靜應對。
報導指出，鄰近的神奈川縣，稍微遠一點的靜岡縣，也都有傳出零星災情，但整體仍集中在山梨縣較多。