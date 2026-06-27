我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃小組賽進入收官階段，衛冕冠軍阿根廷隊將在小組賽末輪迎戰實力較弱的約旦隊。儘管阿根廷目前已提前出局，但阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會上親自證實，當家球星梅西（Lionel Messi）本場比賽將不會先發，而是改以替補身份在下半場登場，此舉是為了讓這位39歲的傳奇球星保持競技狀態，備戰後續賽事。梅西上一次在世界盃比賽中坐在替補席，還要追溯到2006年6月30日德國世界盃8強賽阿根廷對德國的比賽。在那場比賽中，19歲的梅西未獲得上場機會，阿根廷最終在12碼罰球PK大戰中被淘汰。在賽前記者會上，高齡91歲的阿根廷資深體育記者恩里克·馬爾克斯（Enrique Márquez）提問關於梅西的先發狀況。斯卡洛尼以極高的敬意回應：「正因為是您提問，我才願意回答這個問題。」隨後他明確表示，為了讓其他球員有更多磨練機會，同時讓梅西在長達11天無正式比賽的情況下不至於生鏽，雙方溝通後達成共識：梅西將從替補出發。根據《ESPN》透露，梅西預計僅會上場約20分鐘，目的並非爭取進球數，而是為了找回比賽節奏。梅西在本屆世界盃前兩輪賽事中表現驚人，以5顆進球獨佔射手榜首位，目前個人累計18顆世界盃進球，穩居史上第一射手王座。若對陣約旦首發，他極有機會進一步擴大紀錄，但據了解，梅西本人對此並不熱衷。斯卡洛尼強調：「梅西並不需要靠這種比賽來刷數據。我們溝通的結果是，讓他在下半場登場是目前最好的決定，既能給予隊友鍛鍊機會，又能讓他維持感覺，這對他和整個團隊都有利。」談及場邊指揮，斯卡洛尼展現了感性的一面。他坦言自己有「進場先邁右腳」的迷信小習慣，而在執教過程中，他也不乏真情流露的時刻，例如先前在對陣玻利維亞時，因勞塔羅（Lautaro Martínez）進球而興奮地穿越半個球場去擁抱他。他也幽默地表示，面對梅西那些「不講道理」的神仙球，自己通常只能喝口水冷靜一下，以消化這些令人讚嘆的畫面。對於這場即便勝負無關晉級的比賽，斯卡洛尼依然高度重視。「明天上場的每位球員都配得上先發機會，他們在訓練中展現了極高的職業態度。」他表示，阿根廷隊不會全盤推翻原有的打法，而是會針對約旦的特點進行局部調整。他強調，世界杯最終走到最後的一定是那些底蘊深厚的強隊，而不僅僅是依靠戰術。這場對陣約旦的比賽，將是阿根廷持續演練陣容深度、保持強大團隊凝聚力的關鍵一戰。儘管阿根廷在本屆賽事中已面臨挑戰，但透過讓更多優秀替補球員上陣，斯卡洛尼希望能打造出一支無論派誰上場，都能踢出高水平足球的隊伍。