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2026年世界盃小組賽持續進行，原本被寄予厚望的南韓隊，因在小組賽末輪以0：1不敵南非隊，晉級命運已不在自己手中。禍不單行，稍早結束的I組最終戰中，塞內加爾以5：0大勝伊拉克，這一比分直接讓韓國在「小組第三名」的積分榜上跌至第7名。韓國晉級32強的機率已從幾天前的近90%，如斷崖式下跌至僅剩36.04%，必須期待接下來關鍵2場比賽照著計劃走，他們才有機會晉級，讓韓媒《財經新聞》絕望直呼：「難道老天真的放棄了韓國足球？」在多倫多體育場進行的I組最後一戰中，伊拉克開賽不久便因球員領紅牌被逐，導致防線崩潰。塞內加爾抓住人數優勢，由薩爾（Ismaïla Sarr）傳射建功，最終以5：0狂勝。此役塞內加爾不僅取得3分積分，更大幅拉開淨勝球差距，直接在各組第三名競爭中超越了南韓隊。級。目前手握1勝2負（積分3分、淨勝球-1）的韓國隊，原本期待其他小組出現對自己有利的賽果，但事與願違，近兩日的比賽結果幾乎全數與南韓期待的「劇本」背道而馳，導致南韓排名跌至第7，僅差一位就將跌出晉級區。面對如此慘況，韓國媒體《財經新聞》以「老天真的放棄了韓國足球嗎？」為題，形容目前的局勢為「史上最殘酷的結局」。韓媒分析，原本統計機構預測南韓晉級機率高達53%至68%，但隨著塞內加爾的大勝，這場依賴他人戰績的「算命之旅」變得極度冷酷。現在南韓隊的命運，完全取決於27日隨後展開的比賽。韓國球迷目前只能祈禱以下狀況發生：📍H組： 西班牙必須擊敗烏拉圭，讓烏拉圭維持在2和1負的積分。📍G組： 埃及必須擊敗伊朗，確保伊朗積分不超過3分，且在淨勝球上劣於韓國。