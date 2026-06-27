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▲法國當家王牌姆巴佩（Kylian Mbappé，圖）此役雖然未能取得進球，但他無私地化身進攻引擎，單場為老搭檔登貝萊送出2次關鍵助攻。（圖／美聯社／達志影像）

隊史第三人： 成為法國隊史第三位在世界盃賽場上演帽子戲法的球員（前兩人為傳奇方丹、隊友姆巴佩）。



世界盃歷史第二快： 僅用32分鐘完成戴帽，在世界盃歷史上僅次於1954年奧地利球員普羅布斯特（24分鐘）。



本屆美加墨最快： 締造2026年美加墨世界盃至今「最神速」的帽子戲法。



法蘭西歷史最快： 刷新法國隊史在世界盃最快的帽子戲法紀錄。



國家隊生涯首見： 這是登貝萊成年國家隊生涯中，首次單場個人獨中三元。



隊史最快雙響： 僅用13分鐘（開賽第7至20分鐘）便完成梅開二度，創法國隊史世界盃最快紀錄。



跨越32年神蹟： 成為自1994年美國世界盃以來，最近32年來首位在世界盃「上半場」就完成帽子戲法的恐怖打手。





▲挪威此役防線遭到法國隊徹底撕裂，雖然以1比4慘敗，但挪威最終仍以I組第二名的身分順利晉級32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃I組小組賽末輪上演強強對決！「高盧雄雞」法國隊展現恐怖的奪冠熱門火力，以4比1大勝由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的北歐勁旅挪威。此役過後，法國隊以三連勝、小組第一之姿強勢挺進32強淘汰賽，挪威則位居小組第二晉級。這場比賽完全成為法國邊鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）的個人封神大戲，他在上半場短短32分鐘內瘋狂肆虐挪威防線，隻手導演了這場大勝。現年29歲的登貝萊過去因關鍵大賽神隱，屢屢被球迷詬病並貼上「軟腳蝦」的標籤。在前兩屆世界盃加上歐洲盃累積19場的大賽正賽中，他竟然顆粒無收。雖然上一場對陣弱旅伊拉克時，他終於攻入世界盃生涯首粒進球，但外界仍質疑他「只能虐菜」。然而，此役面對實力堅強的挪威，登貝萊徹底迎來爆發。開賽僅7分鐘他便閃擊破門，第20分鐘再下一城，第32分鐘更在禁區內冷靜施射，僅用半場時間就完成了不可思議的「帽子戲法」！比賽尾聲第94分鐘，杜埃（Désiré Doué）再為法國隊補上第四刀。從登貝萊進球後狂傲的慶祝動作中，不難看出他已徹底找回自信。兩場世足賽狂轟4球的他，在射手榜上已並列本屆頂級前鋒之林。法國隊此役不僅收穫分組第一，小組賽3場狂轟9球（僅丟2球）的進攻效率更是傲視群雄。值得一提的是，當家王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）此役雖然沒有進球，卻心甘情願化身「餵球機」，無私地為登貝萊送出2次精準助攻，這對巴黎聖日耳曼時期的老搭檔在國家隊的默契已達到爐火純青的境界。登貝萊憑藉這場瘋狂的爆發，一舉刷爆了世界盃與法國隊史的隨著登貝萊單場瘋狂進帳3球，他本屆世界盃的進球數已飆升至4球，在射手榜上正式追平了隊友姆巴佩、皇家馬德里邊鋒維尼修斯（Vinícius Júnior），以及此役吞敗的挪威神鋒哈蘭德。目前，全聯盟僅有攻入5球的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）獨自領跑。不得不說，2026年世界盃的金靴賽跑，已經演變成史詩級的「神仙打架」。