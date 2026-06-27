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台灣旅美內野好手鄭宗哲在歷經休賽季的多次轉換陣容與小聯盟磨練後，於台灣時間27日正式迎來重大生涯里程碑。波士頓紅襪隊因主力內野手梅爾（Marcelo Mayer）因傷進入10天傷兵名單，隨即宣布將鄭宗哲升上大聯盟。鄭宗哲身穿39號球衣，在迎戰紐約洋基隊的比賽中，以先發第9棒、游擊手身份上陣，並且立刻敲出生涯首打點和1支二壘安打。這場比賽對鄭宗哲而言意義非凡。在2局下半無人出局、滿壘的絕佳得分機會下，他迎來大聯盟本季的首個打席。面對洋基隊右投沃倫（Will Warren）投出的一顆92.8英哩速球，鄭宗哲果斷揮棒擊出二壘方向滾地球。雖然該球形成野手選擇，讓二壘跑者遭到封殺，但鄭宗哲展野手選擇上一壘，讓紅襪跑回分數，鄭宗哲進帳個人大聯盟生涯的首分打點，幫助球隊取得2：0領先。隨後隊友加斯柏（Mickey Gasper）再補上一記野手選擇，紅襪在2局打完即以3：0取得優勢。除了開場的打點貢獻，鄭宗哲的手感更是持續火熱。在4局下半的第2個打席，他面對變速球大膽出棒，擊出一顆擊球初速高達101.5英哩的中外野深遠飛球。這顆球飛行距離長達407英呎，最終形成一支強勁的中外野二壘安打。