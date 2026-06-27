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曾文水庫真的喝超飽！鋒面雨又進帳「一個月內9%⭢54%」

今（27）日上午8時30分，曾文水庫蓄水量已經達到54.5%、南化水庫100%、烏山頭水庫72.3%

▲南部水庫大進補！曾文水庫從月初9%到現在已經將近55%，預估這波降雨結束會達到60%，另外南化水庫滿水位、烏山頭水庫蓄水率也破72%。（圖/水利署官網）

南部水情短期已解除危機！全台灣10座水庫蓄水率破90%

包括寶山水庫、寶山第二水庫、永和山水庫和南化水庫蓄水率達100%；新山水庫、明德水庫、德基水庫、石門水庫、鯉魚潭水庫、日月潭水庫蓄水率都達9成以上

▲全台暴雨狂下，整個6月全台水庫大進補，截至27日為止，全台已經有10座水庫都達到9成蓄水率以上。（圖/水利署官網）

在梅雨季前一波結束之後，全台近日受到西南風以及鋒面持續影響，各地降下豪雨又為水庫補足不少水量，根據水利署最新水情公告，南部曾文水庫已經再度上升到將近55%，南化水庫也已經達到100%、烏山頭水庫也破7成2蓄水率，確定南部水情警報已經解除，截至今（27）日上午8時30分止，全台已經有10座水庫突破90％。根據水利署統計，從24日上午7時至26日下午3時，這波降雨提供全台主要水庫約2億4890萬噸水量，約有1.2億噸已經入庫，其中曾文水庫、烏山頭水庫預估總降雨入流量達到5550萬噸、翡翠水庫為3820萬噸、石門水庫為3650萬噸。，這對比6月7日開始下梅雨之前，原本南部水情拉警報，曾文水庫當時蓄水率才9%，如今已經提升到將近55%，加上南部這波雨勢將會持續到周日才趨緩，還有進一步提升到超過60%，真的是大進補「喝很飽」！至於南部的水情是否真的已經解除？根據經濟部長龔明鑫在6月中提到，曾文水庫30%時就可以供應南部用水到9月底，如今水庫蓄水量接近翻倍，水情應該又更為樂觀。不過水利署副署長王藝峰也有提到，雖然這波降雨為水情帶來助益，但因為氣候變遷、聖嬰年等因素，能否延長供水無虞時程，仍需等下禮拜檢討中長期水情、氣象條件後才能確定。另外除了南部水庫獲得進補之外，水利署官網也顯示，，全台已經有10座水庫因為6月這一連串降雨，達到蓄水率9成以上，夏季水情樂觀。