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2026年世界盃小組賽I組最終戰，挪威隊在對陣法國隊時，大動作進行了10人次的輪換，甚至將當家球星哈蘭德（Erling Haaland）與隊長厄德高（Martin Ødegaard）直接按在板凳上，最終以1：4慘敗給法國隊。此舉引起隨隊至波士頓觀賽的挪威球迷強烈不滿，認為重金買票進場卻看不到球星。面對輿論撻伐，挪威主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）給出了強硬的正面回應。賽後記者會上，索爾巴肯直言這是一個「沒什麼好討論的（no-brainer）」決定。他指出，挪威隊在上一場對陣塞內加爾後，球員恢復時間是各隊中最短的，醫療團隊檢測顯示，多名主力球員出現嚴重的肌肉疲勞與代謝指標異常，「我們不能為了這場例行賽的結果，而犧牲接下來淘汰賽的戰力。」索爾巴肯強調，他的職責是帶領球隊在世界盃走得越遠越好，而非為了滿足粉絲對球星的期待而冒險。「我不希望回到挪威後，才後悔當初為什麼沒有盡全力保護球員去拚淘汰賽。這不僅是我的決定，醫療團隊與許多球員本人也都認為貿然出賽太過困難。」針對大批付費進場卻撲空的球迷，索爾巴肯表達了理解，但他強調國家隊的目標是競技勝利。「我很感謝支持者，也很遺憾他們無法看到埃爾林（Haaland）和馬丁（Odegaard）上場，但我們來到這裡不是為了表演，也不是為了當天真的國家。我們是為了取得晉級，我必須為此做出決策。」法國隊教練組則表示，爭取小組第一對他們來說極為重要，這意味著他們能避開漫長的舟車勞頓，留在紐約大都會體育場進行 32 強賽。而挪威隊在放棄小組第一後，則必須奔赴達拉斯備戰，這也加劇了球迷對於挪威隊放棄爭勝的質疑。對於這場以懸殊比分結束的比賽，《隊報》（L'Équipe）在報導中批評這是一場「奇怪且缺乏強度」的比賽。整場賽事除了登貝萊上演帽子戲法、邁尼昂撲出關鍵點球外，缺乏頂級足球應有的對抗性與防守紀律。隨著32強淘汰賽即將到來，挪威隊將在僅有的3天恢復時間內迎戰象牙海岸隊。索爾巴肯堅信，今日的「戰略性輪休」將是挪威隊在淘汰賽中爭取奇蹟的關鍵。