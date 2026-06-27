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▲面對實力強大的巴西，若久保建英無法以百分之百的狀態及時歸隊，日本隊（圖）在前場的進攻創造力與破壞力將大打折扣，晉級之路充滿挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽即將點燃戰火，亞洲第一強權「藍武士」日本隊即將迎來最嚴峻的考驗，硬碰南美強權「森巴軍團」巴西。不過，在如此關鍵的生死戰前夕，日本陣中卻傳出令球迷憂心的消息。根據日本媒體《gekisaka》的最新報導，雖然中場核心久保建英（Takefusa Kubo）已經恢復有球訓練，但他能否在三天後對陣巴西的比賽中順利披掛上陣，前景依然相當不樂觀。在結束小組賽與瑞典的激戰後，日本國家隊迅速展開了恢復與備戰訓練。當天，9名未在對陣瑞典比賽中上場的球員參與了全隊合練，但備受矚目的久保建英從訓練一開始，就沒有加入大部隊的行列，而是跟隨國家隊專屬的理療師，在場邊開展單人康復計畫。好消息是，久保建英的傷勢確實正在逐步好轉。在對陣瑞典之前，他的身體狀況僅能支撐最基礎的慢跑；而如今，他已經可以順利完成變向、加速跑等高強度的跑動訓練，同時也正式恢復了有球練習。這顯示他的復原進度正朝著正面的方向前進。然而，距離對決巴西的生死戰僅剩下短短三天的時間，時間成為了久保建英最大的敵人。報導指出，日本隊在結束瑞典之戰後，即將拔營離開位於納許維爾的大本營，全隊移師至比賽地點休士頓進行最後備戰。預計久保建英將會隨隊一同移動。即便久保建英正在加緊腳步進行康復，但在如此高強度的世界盃淘汰賽中，面對身體對抗與節奏極快的巴西隊，屆時若倉促上陣，無疑是拿球員的職業生涯進行一場豪賭。《gekisaka》也坦言，久保建英強行出場的二次受傷風險難以規避，這讓教練團在調度上面臨了極大的天人交戰。日本隊能否在缺少這位前場進攻核心的情況下，成功抵禦五星巴西並尋求爆冷機會，將是本場賽事的絕對焦點。