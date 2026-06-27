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林業保育署花蓮分署今（27）日上午7時35分發布萬里溪堰塞湖黃色警戒，依據中央氣象署凌晨5時雨量預報達54毫米，再達到黃色警戒值，最快48小時內溢流，昨（26）日剛返家的保全戶須再撤離。林業保育署26日下午才宣布，未來48日小時降雨量下修至18毫米，解除黃色警戒，保全戶可返家，但經過半天時間又出現變化。據農業部林業保育署花蓮分署監測，萬里溪堰塞湖壩體高度為108公尺、溢流口高程1080公尺、最大蓄水量約420萬立方公尺；若蓄水量約134萬立方公尺（32%），堰塞湖水位1057公尺，若累積雨量達45毫米，可能蓄滿溢流。8時40分更新，集水區目前累積雨量為36.6毫米，集水區未來24小時累積雨量為53.3毫米、未來48小時累積雨量為63.9毫米。萬榮鄉、鳳林鎮7村里保全戶，經在地鄉鎮公所清查，確認實際居住者69戶、183人。