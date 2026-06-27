我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊在奪下NBA總冠軍後，休賽季的首要任務便是鞏固冠軍陣容。根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克隊陣中極具影響力的替補後衛「神偷」艾瓦拉多（Jose Alvarado）已正式拒絕執行下個賽季價值450萬美元的球員選項，並與球隊達成協議，將簽下一份為期3年、總值超過1400萬美元的新合約，正式回歸衛冕軍懷抱。出身於布魯克林、高中畢業於Christ the King高中的艾瓦拉多，對於能長期留在紐約打球感到無比興奮。他在社交平台X上感性寫下：「我回家了（I'm Home）」，並配上象徵尼克隊的橘藍愛心。艾瓦拉多是在今年2月5日透過交易從紐奧良鵜鶘隊來到尼克，雖然角色定位多為布朗森（Jalen Brunson）的替補，但他在關鍵時刻的防守能量與靈活度，成為尼克奪冠之路上的重要拼圖。艾瓦拉多在冠軍系列賽中的表現尤為關鍵。在對陣聖安東尼奧馬刺隊的總決賽第4戰中，尼克隊當時一度落後多達2 分，但艾瓦拉多在第四節展現強大的防守影響力與進攻組織能力，單節貢獻8分與3次助攻，幫助尼克隊最終以107：106逆轉取勝，完成 NBA 總決賽史上最具指標性的翻盤戰。尼克隊管理層深知艾瓦拉多對於防守體系的貢獻，將留住這位「紐約本地英雄」視為休賽季的最高優先級。這份3年長約不僅確保了尼克隊後場輪替的深度，更展現了球團在尋求衛冕之路上，對於角色球員的高度重視。隨著這筆續約塵埃落定，艾瓦拉多將繼續攜手布朗森，捍衛尼克隊在下個賽季的冠軍頭銜。對於這名防守強悍的後衛而言，這份合約不僅是對他過去表現的肯定，更是他深耕紐約、創造更多傳奇時刻的開始。