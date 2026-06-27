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NBA名人堂傳奇球星「閃電俠」德維恩·韋德（Dwyane Wade）的長子扎伊爾·韋德（Zaire Wade），近日驚傳因涉嫌家暴遭到警方逮捕。根據外媒《TMZ》報導，現年24歲的扎伊爾於當地時間上周日（6月21日）在伯班克（Burbank）被警方拘留，目前已交保獲釋。綜合多家媒體報導，伯班克警方於週日清晨5點30分左右接獲911報案，指稱現場傳出女性尖叫聲。警方抵達現場後，發現扎伊爾與一名女子在場，該名女子臉部與身體均有明顯割傷或撕裂傷，現場警方亦同時查獲一把手槍。雖然救護人員隨後趕抵，但該女子並未前往醫院接受治療。扎伊爾隨即被帶回警局並接受調查，罪名包括「重罪家庭暴力」、「刑事威脅」以及「非法監禁」。他隨後繳納了5萬美元的保釋金獲釋，目前警方已針對該女子核發了緊急保護令。針對此案，伯班克警方對外表示，由於案件仍在調查階段，目前無法針對細節進行評論。洛杉磯縣地方檢察官辦公室發言人則證實，執法部門尚未將此案正式送交檢察官辦公室進行刑事起訴考量。扎伊爾·韋德是 NBA 傳奇球星德維恩·韋德與前妻西奧沃恩·芬切斯（Siohvaughn Funches）的長子。他曾就讀於著名的塞拉峽谷中學（Sierra Canyon School），畢業後曾效力於NBA G聯盟的鹽湖城星光隊（Salt Lake City Stars），近年來也曾前往南非與澳門參與職業籃球賽事。此次扎伊爾捲入家暴重罪風波，震驚了體育界與演藝界。身為父親的德維恩·韋德目前尚未對長子的法律糾紛公開發表評論。