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6月最新手機銷售排行！iPhone 17全系列霸榜、HTC驚奇現身

第七名出現讓記者非常驚訝的機種，竟然是「HTC U24 Pro」，排名甚至還高於三星A17以及OPPO A6s

▲傑昇通信即時更新6月手機熱銷排行榜，第七名卻驚見在手機市場已經是冷門品牌的「HTC」，非常意外。（圖/傑昇通信官網）

不想用iPhone、三星跳槽HTC？宏達電手機真的崛起復活？

這其實已經是宏達電在2024年推出的手機，當初定位就是一款「中高階手機」，官方售價可是要將近19000元。

▲HTC這支U24 Pro其實早就已經是宏達電2年前的舊機款式，近期因為大降價CP值非常高，被不用iPhone、三星的民眾看中，銷量表現不錯。（圖/HTC官網）

通訊行在降價空間較大的情況，現在已經不用萬元就可以入手，也許這才是這支手機被不少不想用iPhone、三星的民眾相中的原因，並不是HTC的手機真的大崛起復活。

HTC U24 Pro免萬元入手其實不錯！手機特色、評價曝光

機體搭載Snapdragon 7 Gen 3處理器、6.8 吋120Hz OLED曲面螢幕、前後5000萬畫素AI相機、4600mAh電池，並支援60W快充與IP67防水防塵

▲U24 Pro搭載Snapdragon 7 Gen 3處理器、6.8 吋120Hz OLED曲面螢幕、前後5000萬畫素AI相機，現在通訊行免萬元就能夠帶回家，CP值還挺高。（圖/FB@Marketplace）

現在年輕人就要用iPhone才潮、用三星追星相機畫素材最頂，不過部分民眾或長輩手機並不需要這些高階功能，主推大螢幕、電池容量大、便宜高CP值就好。然而近日根據「傑昇通信」官網公布最新6月手機銷售數據，雖然前幾名都還是被iPhone、三星霸佔，但中段名次卻出現一支「HTC U24 Pro」的手機，且訂價現在一支免萬元，被定位是中高階手機，以現在來說根本鮮少看到有人使用HTC的手機，沒想到卻在熱銷排行榜現身，記者著實也有驚訝到！根據「傑昇通信」官網「2026年6月最新」手機暢銷排行榜，全機型排名中，蘋果iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e就佔據冠亞軍以及殿軍、第五名的位置，唯獨三星的A57中高階機型在第三名季軍的位置，可以知道台灣人多愛使用iPhone。不過仔細往下看排行榜，，由於目前台灣手機市場HTC的聲量已經相對低迷，甚至近幾年許多民眾根本不知道HTC還有在推出新手機，相對蘋果、三星甚至於OPPO，HTC早就已經是手機市場的冷門品牌，沒想到還是默默在排行榜中段，相當驚喜。還記得過去HTC熱銷到不行的蝴蝶機、Desire系列手機嗎？近幾年其實宏達電重點發展其實都是在AI、VR設備身上，手機市場幾乎都沒有推出全新款式，這次在榜單上看到的這支「U24 Pro」在記者仔細查找訊息後發現，但因為機型已經變成舊款，以現在台灣手機市場觀測，蘋果就是壟斷高階手機市場，而三星則是靠A17、A57系列咬下中階機市場大宗，HTC的手機定位比較尷尬、宏達電也沒有想全力發展，恐怕還是只能是偶有爆發性銷售的成績。仔細看這支HTC U24 Pro雖然已經是2年前的產品，但是因為現在通訊行最低只要9800元左右就能入手，，是當代手機必備的功能幾乎都有，以這個價位買到一支定位是中高階手機來看，CP值其實很高。不少買過HTC U24 Pro的用戶都表示：只能說，如果你也在找萬元內CP值超高手機，說不定這支HTC U24 Pro很合你口味呢！