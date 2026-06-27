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立法院長韓國瑜26日在駐美國代表處俞大㵢大使陪同下前往美國國會，拜會眾議院議長強生（Mike Johnson, R-LA)，院長首先祝賀美國250週年獨立紀念，並感謝強生長期堅定支持台灣及推動台美關係發展。他亦請強生持續支持《美台雙重課稅快速減免法案》能夠儘速完成立法程序，以進一步促進台美雙邊投資及經貿往來，深化雙方夥伴關係。雙方隨後就台美安全合作、經貿發展、產業合作等共同關切議題深入交換意見。立法院發出新聞稿指出，院長與跨黨派委員共同會晤美國國務院官員，就台美安全合作、無人機產業發展、協助台灣擴大國際參與及提升台商赴美投資便利性等議題深入交流。韓國瑜表示，台灣高度重視無人機等產業發展，期盼持續深化台美合作；並提及自1950年美國杜魯門總統派遣第七艦隊協防台灣以來，台灣人民即體認美國的支持對維護台灣安全的重要性；面對日益嚴峻的區域情勢，台灣將持續以硬實力與軟實力雙軌並進守護家園，一方面強化國防安全與自我防衛能力，另一方面讓台灣民主持續發光，建設更好的台灣。立法院說，訪團前往華盛頓杜勒斯國際機場（IAD），參與長榮航空華府-台北直飛首航典禮。儀式由長榮航空總經理孫嘉明主持。韓國瑜致詞時表示，很榮幸在適逢美國建國250週年之際，能親自見證長榮航空華府直飛台北首航。此新航線為長榮航空美國第10個航點，將能串聯台美兩國重要政治與經濟樞紐，提供更便捷的交通選擇；感謝長榮航空及各界共同促成此段航線，相信將能進一步促進台美雙方在經貿、觀光及國際事務等各領域交流往來。院長最後表示，對航空公司而言，最重要的是航線，對旅客而言，最重要的是一條平安回家的路，很高興在結束一週的訪美行程後，將搭乘台灣的航空公司回家。立法院表示，此次院長及跨黨派委員赴美訪問，不僅展現立法院持續深化台美關係、推動國會外交之堅定決心，也透過與美國國會議員、行政部門、智庫學者，以及台商僑胞等各界人士深入交流，進一步強化台美在安全、經貿、科技及產業鏈結等領域之夥伴關係。此行適逢美國建國250週年，以及台北—華府直飛航班啟動，訪團在此歷史性時刻訪美殊具意義，期盼台美夥伴關係持續發展、歷久彌新。