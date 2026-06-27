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2026年世界盃小組賽末輪焦點戰，烏拉圭迎戰西班牙。在這場關鍵戰役中，烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的低級失誤再次成為話題，他因上半場處理球脫手、讓球飛進球門，導致球隊落後，半場結束即遭主帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）撤換。根據統計，這已是穆斯萊拉本屆賽事中第3次因個人失誤導致球隊丟球，創下自1966年有紀錄以來，世界盃史上單屆賽事失誤造成丟球次數最多的門將。上半場比賽，烏拉圭原本佔據一定優勢，但在第46分鐘，穆斯萊拉在處理球時發生致命失誤，讓西班牙球員巴埃納（Álex Baena）輕鬆破門，使西班牙以1：0取得領先。這並非穆斯萊拉本屆比賽首次「送大禮」。此前烏拉圭對陣沙烏地阿拉伯時，他因脫手被對手補射破門；對陣維德角時，又因判決出擊失誤遭對手打空門得手。烏拉圭知名體育記者查爾克羅（Martín Charquero）對此直言不諱地表示：「穆斯萊拉親手葬送了球隊原本掌控優勢的局面，導致烏拉圭的心理防線瞬間崩潰。」更雪上加霜的是，隊中核心球員烏加特（Manuel Ugarte）在同一時間段遭遇嚴重傷病，使烏拉圭面臨雙重打擊。烏拉圭球迷也對穆斯萊拉的表現不滿，看台上能聽到陣陣噓聲。下半場穆斯萊拉被換下場，並且沒有出現在替補席上為隊友加油。本場比賽是穆斯萊拉代表烏拉圭出賽的第19場世界盃比賽。此前他超越卡瓦尼（Edinson Cavani），成為烏拉圭史世界盃出場次數最多的球員。中場休息時，烏拉圭教頭貝爾薩果斷做出調度，將狀態低迷的穆斯萊拉換下，由羅切特（Sergio Rochet）替補上陣。外媒分析，儘管撤換老將門將對士氣有一定影響，但在賽事高壓下，這是「不得不做的正確決定」。體育記者費利佩·卡德納斯（Felipe Cardenas）評論稱：「稱他為『雷』一點也不為過。這位老將門將幾乎需要為烏拉圭在本屆賽事丟掉的每一球負責，回頭來看，貝爾薩當初選擇讓他擔任先發，確實是一個令人費解的決定。」數據公司OptaJose指出，穆斯萊拉已成為世界盃史上，單屆賽事因失誤導致丟球次數最多的門將。對於一支目標晉級淘汰賽的強隊來說，門將位置的不穩定因素，無疑是隊伍最大的隱患。