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經濟部：鞏固台灣在全球高科技關鍵地位

經濟部投資司為吸引國際關鍵技術領導廠商擴大在台投資， 6 月 24 日至 26 日率領投資司、技術司及產業技術專家赴德國，鎖定半導體材料、設備及光學領域進行招商，拜會全球光學領導商蔡司（ZEISS）、德國碳化矽長晶爐隱形冠軍德芯科技（PVA TePla）等指標廠商，進一步強化德商未來在台投資規劃，補強台灣半導體生態系在關鍵材料及設備的缺口。蔡司近年看好台灣市場，逐步拓展在地事業版圖，今年啟用之台中品質卓越中心，提供工業品質檢測和驗證服務，協助我商產業升級。蔡司表示，隨著全球AI浪潮推進，晶片製造與先進封裝日趨精密，市場對高階光學檢測的技術需求正不斷提升，蔡司高度重視與台灣廠商的夥伴關係，未來將結合台灣半導體產業在先進製程與先進封裝的領先優勢，在台投入更多資源，深化技術合作與在地供應布局。德芯科技公司在次世代功率半導體與先進材料供應鏈中扮演關鍵角色。德芯科技執行長 Ms. Jalin Ketter在會晤中指出，公司極為看好台灣半導體生態系的創新潛力，特別是在第三代半導體碳化矽長晶與高端檢測技術領域，高度期盼與台灣企業展開進一步的技術合作，及加速與供應鏈對接。經濟部次長江文若強調，台灣作為全球半導體與先進製程技術的領導者，為國際企業在佈局AI藍圖時不可或缺的最佳夥伴。德國為歐洲最大經濟體，並在全球工業技術與化工材料領域獨具創新領導地位，在當前全球邁入AI時代之際，台灣憑藉在晶圓代工、封裝測試、IC設計的全球核心地位，正是貼近終端客戶需求、加速技術驗證及推動創新的最佳場域，歡迎全球外商來台投資。經濟部表示，未來將持續針對重點發展產業進行精準招商，吸引外商攜手台灣在半導體供應鏈韌性及AI應用等領域共創雙贏，持續鞏固台灣在全球高科技供應鏈的關鍵地位。