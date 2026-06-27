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▲底特律老虎隊台灣好手李灝宇近期手感瘋狂加溫，6月份單月打擊率高達0.378。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）效力於休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，在前一場對陣克里夫蘭守護者的比賽中強勢回穩，繳出6局僅失1分的優質先發、順利奪下本季第4勝。而太空人球團今（27）日正式宣布，鄧愷威將於明（28）日凌晨1點10分再度銜命先發，踢館底特律老虎隊，有望與老虎隊「台灣怪力男」李灝宇合演台灣內戰，挑戰本季第5勝。太空人目前正作客老虎主場進行4連戰，明日凌晨的對決將是系列賽的第三戰（G3）。對於鄧愷威而言，這不僅是一場爭取連勝的常規賽事，更是一場不折不扣的「復仇之戰」。回顧雙方上一次交手（台灣時間6月16日），鄧愷威在主場迎戰老虎時踢到鐵板，僅主投3.1局就被狂轟3發全壘打、痛失5分，最終無奈吞下本季第6敗。在那場比賽中，鄧愷威與李灝宇也寫下了大聯盟歷史新頁，上演了「大聯盟歷史首次台灣投手對決台灣打者」的夢幻戲碼。兩人當時交手2個打席，首打席鄧愷威技高一籌、用犀利的變化球三振掉李灝宇；但第二打席李灝宇成功復仇，在關鍵時刻從鄧愷威手中敲出安打，不僅將大前輩打退場，也讓這場台灣內戰的話題性拉到最高點。鄧愷威明天的復仇之路絕對不好走，因為「台灣怪力男」李灝宇近期的打擊狀態只能用「熱得發燙」來形容。小聯盟合約出發的李灝宇，站穩大聯盟後越打越有自信。在6月份的12場出賽中，他居然只有2場比賽沒有敲出安打，單月37個打數中狂揮14支安打，6月單月的打擊三圍是恐怖的目前李灝宇的賽季整體打擊三圍攀升至，攻擊指數（OPS）為0.648，wRC+（加權得分創造值）為78。在剛結束對陣洋基的比賽中他才單場擊出雙安、三度上壘，面對鄧愷威明天的火球，手感火熱的李灝宇勢必會全力幫助老虎在主場爭勝。雖然上一次面對老虎失利，但鄧愷威本季在太空人的定位與整體數據依舊相當稱職。本季出賽22場（其中9場先發），在60.1局的投球中被敲51支安打，送出62次三振與27次四壞保送、防禦率4.03，每局被上壘率（WHIP）為 1.29、被打擊率僅 0.227。