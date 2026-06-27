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▲（圖／中央氣象署提供）

鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今（27）日臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，北部、嘉義市、恆春半島及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。27日上午至27日晚上臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市、恆春半島、澎湖縣氣象署預報指出，今（27）日鋒面仍在臺灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其中南部地區清晨至上午雨勢明顯，易有持續性的強降雨出現，預估下午起雨勢稍減緩，而北部及東半部地區午後對流發展旺盛，下半天雨勢亦增大，北部及南部地區皆須留意局部大雨或短延時豪雨，中部地區需慎防局部豪雨等級以上降雨，花東地區亦可能有局部大雨出現，外出請攜帶雨具並注意安全，預估晚起隨著鋒面北抬，各地雨勢逐漸趨緩；溫度方面，各地高溫約27至29度。