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▲李奧納多狄卡皮歐（中）前往觀賞世足賽美國對土耳其的比賽，仍然戴著帽子、非常低調，不太想被認出來。（圖／翻攝自Goal 90+ YT）

▲潔西卡艾芭（右）也帶著兩個女兒到了世足賽的現場觀看美國隊的比賽。（圖／翻攝自 IG@jessicaalba)

▲芭黎絲希爾頓沒有忘記搶搭世足賽的熱潮，為美國隊加油。（圖／翻攝自 IG@parishilton)

2026年世界盃足球賽終於迎來好萊塢巨星！每有國際大型比賽，觀眾席上有沒有大牌觀眾，也是各方會注意的焦點之一，常常成為比賽轉播的驚喜彩蛋。而世足賽開踢至今已經快兩週，總算在美國隊土耳其的D組小組賽見到布萊德彼特、艾德華諾頓、李奧納多狄卡皮歐、潔西卡艾芭、芭黎絲希爾頓等現場觀戰，布萊德彼特與艾德華諾頓曾合演經典名片《鬥陣俱樂部》，多年後再重逢相約看球，保養狀態讓觀眾大為讚嘆。布萊德彼特與艾德華諾頓被世足賽的電視轉播拍到同框畫面，應是今年的世足開戰到現在兩個禮拜最閃耀的觀戰巨星組合。兩人當年在《鬥陣俱樂部》有很微妙的關係，超過1/4世紀再同框，儘管很合理的都長出白頭髮，體態仍看不到太多贅肉，依舊保有迷人丰采。兩人再合體勾起觀眾不少回憶，連在台轉播球賽的愛爾達都在官方粉絲頁上發布截圖圖文，引來一堆《鬥陣俱樂部》的粉絲留言。相較於布萊德彼特和艾德華諾頓看到激動處又是歡呼又是握緊拳頭，絲毫不在意被轉播鏡頭拍到，也曾與布萊德彼特合作的李奧納多狄卡皮歐就繼續低調，壓低帽子、半遮眼睛，不太想被認出來。而「尚氣」劉思慕與話題千金芭黎絲希爾頓都開心在球場觀眾席留下「到此一遊」的照片，來自愛爾蘭的柯林法洛則與兒子一起到場看比賽。美國的運動風氣盛、民眾對於各大賽事的關注與投入亦有目共睹，不過足球賽在美國始終是小眾，遠不如職棒、職籃、美式足球那麼廣受歡迎，這次美國隊在D組分組賽比第一場對上巴拉圭，剛好時間與NBA總冠軍極為接近，所有人的焦點都在NBA，世足賽幾乎沒什麼聲音，一直到現在美國隊比到第3場，總算有好幾位巨星到現場，也跟比賽在洛城球場舉行有很大關係。可惜眾家大牌的人氣，無法換成美國隊的運氣，最終美國以3:2小輸土耳其，但仍以3戰2勝的成績，暫居D組冠軍。