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為持續發展無人載具，行政院會通過無人機特別條例，預計經費上限新台幣2100億元，要逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇等。立法院會昨處理報告事項時，藍白提議此案暫緩列案，並挾人數優勢表決通過。對此，民進黨立委陳培瑜今（27）日表示，藍白嘴巴說全力支持無人機，昨天卻在立法院封殺行政院版的無人機條例，說一套做一套。對於無人機條例被封殺一事，陳培瑜表示，幫大家回憶一下，台中市長盧秀燕上週表態「無人機條例勢在必行」，且多次宣稱無人機將是台中第十個產業鏈、甚至是下一座「護國神山」，7月初還要跟美國AIT合辦無人機論壇；藍委江啟臣5月赴美，參訪無人機展，也發文表示將在台中積極推動無人機，「讓世界看見台中」；藍委羅廷瑋、廖偉翔6月初剛提案，要求行政院研究無人機供應鏈，並把台中列為核心基地；柯文哲、侯友宜競選總統的政見，也都宣稱加強無人機研發，並增加國防預算。陳培瑜指出，藍白心中其實都很清楚，無人機是中小企業、傳產轉型的重要方向之一，全國已有超過267家無人機廠商，前三多的縣市就是藍營執政的新北、台北、台中，但在選區內安撫完業者，轉過頭卻在立法院阻擋法案、砍光預算。陳培瑜表示，5月國防特別條例「無人機國產計畫」全部刪除；5月馬文君在委員會審查國防部年度預算，刪除無人機預算5.7億、凍結無人機反制系統4.5億，甚至嗆聲「對國軍有何助益？」昨天再將行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》暫緩列案，連一讀的機會都不給。他強調，中共作為無人機的製造大國，當然知道無人機在不對稱作戰中的價值，「藍白雙標砍預算的背後原因，越想越令人不寒而慄」。