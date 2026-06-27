我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆展覽首度設立無人機專區，邀集16家台灣企業展示涵蓋材料、關鍵零組件、飛控系統、通訊設備及整機製造的完整供應鏈實力。（圖／記者鍾泓良攝影）

歐洲指標企業齊聚 精準對接台灣產業優勢

台歐供應鏈韌性合作論壇 凝聚可信賴夥伴共識

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2026歐洲台灣形象展」於6月24日在波蘭華沙圓滿落幕。本屆展覽集結106家台灣企業參展，三天展期共吸引10,347人次專業人士及民眾參觀，創造逾1.29億美元（約新台幣41億元）商機；首度亮相的台灣無人機產業鏈更是備受關注。位處歐洲樞紐的波蘭，憑藉完善製造基礎與區域物流優勢，已成為中東歐最具成長潛力的經濟體之一。本屆台灣形象展首度移師波蘭舉辦，不僅成功提升臺灣產業在歐洲市場的能見度，更進一步強化臺歐產業鏈結與合作關係。本屆展覽首度設立無人機專區，邀集16家台灣企業展示涵蓋材料、關鍵零組件、飛控系統、通訊設備及整機製造的完整供應鏈實力，吸引來自波蘭、烏克蘭、荷蘭等國專業買主熱烈洽談。此外，隨著歐盟能源轉型政策持續推進，以及烏克蘭重建需求逐步升溫，儲能設備、能源管理系統及電力基礎建設解決方案亦成為現場最受矚目的商機焦點。本屆展覽吸引眾多歐洲重量級企業及機構來台灣館尋求合作機會。航太與國防領域，法國跨國航空集團Safran波蘭總經理親自率隊尋找關鍵零組件供應夥伴；智慧製造與工業應用方面，法國電競品牌Konix及全球條碼解決方案領導企業SATO集團積極洽詢邊緣AI、影音傳輸及智慧物流解決方案。法國建材龍頭Saint-Gobain及羅馬尼亞最大循環經濟與綠能集團Green Group，均對台灣綠能技術與儲能系統展現高度興趣；德國生醫科技新創CENIOS則表示，台灣將AI、ICT與醫療技術深度整合的能力令人印象深刻，堪稱全球標竿。區域合作方面，匈牙利第五大城佩奇市（Pécs）副市長率團來訪，就當地科技園區規劃與工研院進行交流；科索沃資通訊協會（STIKK）亦由會長親自率團參觀，希望引進台灣優質ICT及智慧硬體解決方案，共同推動區域數位轉型。本屆活動另一亮點為「台歐供應鏈韌性合作論壇」，來自台灣、歐盟及波蘭政府、產業界與研究機構代表齊聚一堂，聚焦AI、先進製造、智慧移動、無人機及供應鏈韌性等關鍵議題。論壇中特別指出，台歐合作模式正從傳統貿易往來，進一步升級為以「可信賴供應鏈」為核心的戰略夥伴關係，共同因應全球經濟與地緣政治變局帶來的挑戰。另外，外貿協會也攜手日本貿易振興機構（JETRO）舉辦「烏克蘭重建商機研討會暨台日企業交流媒合會」，成功搭建台灣、日本、波蘭及烏克蘭四方交流平台。活動聚焦能源基礎建設、智慧城市、AI應用、儲能及數位轉型等領域，促進跨國企業合作對接，為未來共同參與烏克蘭重建工程奠定重要基礎，也展現台灣企業在全球重建與永續發展議題中的積極角色。