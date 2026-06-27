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▲烏拉圭老門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）在上半場出現關鍵撲救失誤，半場即遭換下，烏拉圭最終0：1不敵西班牙、小組賽出局。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃H組小組賽末輪上演生死戰，烏拉圭面對歐洲冠軍西班牙，賽前僅拿下2分的南美勁旅已無退路，必須搶勝才有機會保住晉級希望。然而，烏拉圭最終以0：1不敵西班牙，3戰僅拿2分，提前在小組賽出局。西班牙則靠著巴埃納（Alex Baena）上半場第42分鐘破門，以H組第一之姿挺進32強淘汰賽。烏拉圭開賽其實踢得並不差。面對擅長控球的西班牙，貝爾薩（Marcelo Bielsa）率隊採取高壓逼搶與強硬對抗，多次在中場破壞西班牙傳導。第27分鐘，巴爾韋德（Federico Valverde）成功斷下庫庫雷利亞（Marc Cucurella）的球後橫傳給努涅斯（Darwin Núñez），但努涅斯門前腳後跟射門處理不佳，讓烏拉圭錯失上半場最佳機會。久攻不下的代價很快浮現。第42分鐘，西班牙右路傳中製造混亂，巴埃納在禁區內力抗多名烏拉圭防守球員，停球後轉身射門，門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）處理球脫手而出，導致皮球飛入球門，讓西班牙取得1：0領先，也成為烏拉圭全場最致命失誤。更糟的是，烏拉圭中場烏加特（Manuel Ugarte）在失球前後疑似膝傷，被擔架抬離場，由德拉克魯斯（Nicolás de la Cruz）替補上陣。比分落後加上主力傷退，讓烏拉圭情緒明顯急躁。半場休息後，貝爾薩直接換下39歲老門將穆斯萊拉，改由羅切特（Sergio Rochet）把守球門，也讓這位老臣可能以極苦澀方式告別世界盃舞台。下半場烏拉圭試圖加強進攻，第46分鐘努涅斯一度衝破西班牙防線，卻沒有第一時間起腳，內切後錯失良機。第57分鐘，貝爾薩更意外換下隊長巴爾韋德，改派攻擊手維納斯（Federico Viñas）登場，隨後再投入布萊恩・羅德里格斯（Brian Rodríguez），但烏拉圭始終缺乏最後一擊。西班牙則在領先後展現成熟控場能力，亞馬爾（Lamine Yamal）雖大多時間遭嚴密看管，但仍在下半場完成一次長途奔襲，差點為隊友創造進球機會。最終西班牙守住1球優勢，以小組第一出線；烏拉圭則在生死戰中自毀希望，帶著2分黯然告別本屆世界盃。