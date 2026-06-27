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▲湖人隊對鵜鶘隊的側翼好手墨菲三世（Trey Murphy III）抱持濃厚興趣，。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在2026年休賽季面臨嚴峻的陣容重組挑戰。為了圍繞當家球星唐西奇（Luka Dončić）打造爭冠班底，湖人隊雖對鵜鶘隊的側翼好手墨菲三世（Trey Murphy III）抱持濃厚興趣，但高達「3枚首輪籤」的交易要價成為最大阻礙。與此同時，球團內部亦傳出震撼消息，聯盟圈內普遍認為，湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）今夏離開湖人的機率，已高於續約留隊。湖人隊長期以來渴望引進一名具備外線投射與防守能力的優質側翼，而墨菲三世始終是理想人選。然而，根據NBA記者傑克·費雪（Jake Fischer）報導，紐奧良鵜鶘隊已為墨菲設定了「3枚首輪籤」的交易門檻。對於手頭僅剩2031年與2033年兩枚可交易首輪籤的湖人隊而言，此要價不僅超出了負擔能力，球團內部也傾向將珍貴的選秀資產留給更具「特許經營權指標性」的球星。此外，湖人目前的優先補強順位仍是「菁英級中鋒」，若將最後資產全數押在側翼，恐將導致禁區補強計畫停擺。湖人隊休賽季面臨的另一個巨大變數是詹姆斯的去留。費雪表示，根據聯盟內部人士消息，湖人管理層與詹姆斯陣營已超過一周未針對新合約進行溝通，與此同時，球團已與里夫斯（Austin Reaves）達成長期續約。種種跡象顯示，詹姆斯離開洛杉磯的機率正持續上升。目前市場普遍認為詹姆斯不會為了留隊而接受巨幅減薪，他尋求的是一份強有力的合約，這與湖人希望能保留薪資空間補強陣容的策略產生衝突。關於詹姆斯的潛在下家，目前除了家鄉球隊克里夫蘭騎士隊，金州勇士隊、聖安東尼奧馬刺隊及奧克拉荷馬雷霆隊皆被視為潛在選項。更有趣的是，邁阿密熱火隊也浮出水面，成為詹姆斯的潛在目的地。ESPN權威記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，詹姆斯始終對熱火當年展現的職業文化與專業度抱有高度敬意。隨著熱火隊日前透過重磅交易換來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），若詹姆斯願意接受中產階級條款（Mid-level exception），以大幅減薪的方式重返邁阿密，他將有機會與字母哥、阿德巴約（Bam Adebayo）組成聯盟頂級陣容。