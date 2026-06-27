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淹水警戒最新！台中市5區二級警戒、員林大淹水災情

▲台中市淹水二級警戒，包括西區、南區、北區、南屯區、烏日區，請在地民眾注意。（圖/水利署官網）

淹水警戒怎麼看？一級代表目前正積水

今（27）日持續受到西南風加上鋒面影響，中南部清晨又一波暴雨，且這波雨勢目前還未停歇，氣象署持續針對20縣市發布豪大雨特報。水利署也最新公告，目前台中市多個地區二級淹水警戒，彰化曾在今天清晨最高時雨量飆到77毫米，目前彰化有多個地方都出現淹水情況，請當地民眾注意。根據水利署今天上午10時最新密集監測，中部地區今天清晨至上午出現劇烈降雨，代表目前已經開始積淹水，目前針對台中市多個區域發布二級淹水警戒，即時降雨量持續累積，若雨勢不停，該地區之易淹水村里與路段，可能在未來3小時內開始積淹水，民眾要特別注意！台中市：【二級警戒】西區、南區、北區、南屯區、烏日區另外稍早彰化也出現時雨量最高達到77毫米的驚人雨勢，員林也時雨量達到超過60毫米，不少民眾早上要出門時發現外面道路都淹水，提醒彰化民眾外出要小心安全，也要注意今天持續的劇烈降雨。面對如此驚人的高強度時雨量侵襲，通勤族在出門時，可透過經濟部水利署發布的「淹水警戒等級」來即時判斷災情嚴重性：代表該地區目前已經開始淹水，或是易淹水村里與路段在未來 1 小時內隨時可能出現嚴重積淹水，請民眾即刻進行防災應變、避免前往低窪路段。代表該地區之即時降雨量持續累積，若雨勢不停，該地區之易淹水村里與路段，可能在未來 3 小時內開始積淹水，通勤族行經時請提高警覺、放慢車速小心慢行。