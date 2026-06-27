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▲週日各地天氣會比週六要再好一點，因為鋒面開始減弱並北移到浙江以北，原有的不穩定大氣條件開始改善。（圖／中央氣象署提供）

米克拉颱風遠離，西南風減弱，不過受到鋒面影響，今（26）日各地仍下大雨，周日天氣會比今天更好，真正放晴還是要等下周一，太平洋高壓西伸，回到典型夏季天氣，不過目前菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，下週有機會發展成颱風，路徑趨向廣東一帶，對台灣沒有影響。天氣風險分析師廖于霆預報，今日隨米克拉颱風遠離，西南風稍減弱，但鋒面仍在台灣附近，台灣整體天氣仍不穩定，雖然南部發生大豪雨或超大豪雨機會降低，但是清晨到上午雲林到台中一帶已有短時豪雨發生，可見得今天白天西半部及北部仍要留意短時強降雨。東半部天氣相對稍微好一點，但要留意明顯的午後雷陣雨。氣溫方面，因為雲多下雨，各地高溫都在28-29度，感受比較舒適，早晚低溫24-25度，還有點涼涼的。週日各地天氣會比週六要再好一點，因為鋒面開始減弱並北移到浙江以北，原有的不穩定大氣條件開始改善，但要留意各地山區午後還是有雷陣雨發生，西半部沿海也還是會有短暫陣雨。到了下週一以後，隨太平洋高壓逐漸西伸，台灣才能脫離這陣子不斷下雨陰霾天氣，轉為上半天多雲到晴，下半天有局部午後雷陣雨的夏季型天氣。目前在菲律賓東方海面有個熱帶擾動正在發展，預測下週有機會發展為颱風，不過因為下週太平洋高壓增強中，所以預測這個未來的颱風會一路往西通過菲律賓，進入南海，下週週末趨向廣東一帶，對台灣沒有影響，未來可以持續觀察預報是否有變化。