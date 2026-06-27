我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沙烏地阿拉伯最後一場未能擊敗維德角，確定墊底出局。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽H組最終輪，首度挺進世界盃正賽的非洲小國維德角（Cape Verde），在對陣沙烏地阿拉伯（簡稱沙特）的關鍵戰役中，憑藉堅強的防守，以0：0逼平對手。維德角靠著三戰全平、積分3分的戰績，以分組第二名的身份寫下隊史紀錄，正式搶下32強淘汰賽門票，隊史首次參賽就晉級淘汰賽，將於7月4日凌晨6點對決衛冕軍阿根廷。本場賽事對於雙方而言皆是「輸不得」的生死戰。儘管沙烏地阿拉伯在控球上試圖掌握主動，但在維德角滴水不漏的防守陣型前顯得束手無策。比賽中兩隊多次發生肢體碰撞，防守強度極高，比賽過程更因沙國後衛坦巴克蒂（Hassan Al-Tambakti）在防守時不幸傷退，必須擔架抬離出場而顯得沈重。下半場，維德角憑藉反擊多次威脅沙國門戶。第75分鐘，拉羅斯·杜阿爾特（Laros Duarte）獲得絕佳單刀機會，可惜被沙國門將奧維斯（Mohammed Al-Owais）奮力擋出；比賽補時階段，羅德里格斯（Garry Rodrigues）在門前獲得大空檔，卻意外射偏，未能進帳分數。最終雙方以0：0握手言和，維德角如願保住晉級所需的分數。隨著H組另一場賽事西班牙以1：0擊敗烏拉圭，烏拉圭在本屆賽事中以2和1負的戰績落幕。由於烏拉圭在各組第三名的積分排名中，落後於已手握3分的阿爾及利亞等多支球隊，確認無緣晉級，成為本屆世界盃第一支遭淘汰的南美勁旅。維德角雖然在小組賽中未嘗一勝（0：0平西班牙、2：2平烏拉圭、0：0平沙烏地），但這支名不見經傳的非洲黑馬憑藉防守韌性，以3分積分擠掉強權，隊史首度參賽就寫下「不敗晉級」的傳奇。賽後，全場維德角球迷陷入瘋狂。根據賽程，維德角將在7月4日淘汰賽首輪對陣由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕冠軍阿根廷隊。對於這支總人口不到60萬的島國而言，能與世界級巨星同場競技，本身就是莫大的榮耀。