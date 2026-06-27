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▲烏拉圭隊長巴爾韋德（Federico Valverde）與努涅斯（Darwin Núñez）等新世代球星未能扛起球隊，南美傳統強權最終在H組小組賽黯然出局。（圖／路透／達志影像）

▲烏拉圭總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）本屆世界盃率隊3戰僅拿2積分，小組賽提前出局。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃H組小組賽末輪，烏拉圭以0：1敗給西班牙、小組賽3戰僅拿2分黯然出局，當然40歲老門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）致命失誤必須負責。不過，若把這支南美傳統強權的崩盤全怪在一次低級失誤上，反而太便宜了烏拉圭。真正的問題是，這支球隊早已從內部鬆動，主帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）的高壓足球不再具備新鮮感，巴爾韋德（Federico Valverde）、努涅斯（Darwin Núñez）等核心球星沒能扛起新世代，賽前傳出的將帥不合更讓更衣室信任瀕臨瓦解，穆斯萊拉的失誤只是表象，烏拉圭真正輸掉的不是這一球，而是整個黃金世代退場後，仍遲遲找不到新靈魂的自己。烏拉圭的帳面陣容並不差，巴爾韋德（Federico Valverde）是皇家馬德里的主力級球星，本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）、烏加特（Manuel Ugarte）具備歐洲頂級聯賽硬度，努涅斯（Darwin Núñez）也有速度、衝擊力與天賦。問題是，這批球員看起來很豪華，卻沒有真正形成一個新時代的核心骨架。過去烏拉圭最可怕的地方，是蘇亞雷斯（Luis Suárez）與卡瓦尼（Edinson Cavani）能在混亂中用個人能力解決比賽。現在的烏拉圭有很多能跑、能搶、能對抗的球員，卻缺少一個能在逆境中把球隊扛起來的人。對西班牙一戰，他們不是沒有機會，巴爾韋德斷球後餵給努涅斯，就是足以改變命運的瞬間，但努涅斯沒有把握，強隊與普通球隊的差別，往往就在這一腳。貝爾薩曾是現代足球最重要的革命者之一。他的高位壓迫、快速轉換、極端跑動，影響了瓜迪奧拉、波切蒂諾等名帥，也曾讓智利與里茲聯踢出令人著迷的足球。但到了2026年，高壓逼搶早已不是秘密武器，而是頂級足球的基本語言。當所有強隊都知道如何破解壓迫，如何利用中場身後空間，如何誘導對手上搶時，貝爾薩如果沒有更多變化，他的體系就會從「革命」變成「公式」。烏拉圭本屆就是如此。他們能逼、能搶、能製造對抗，卻無法穩定創造高品質機會。壓迫只是手段，不是答案；當壓迫換不來進球，反而只會消耗球員，也消耗更衣室對教練的信任。真正讓烏拉圭崩盤的，不只是戰術，而是人。蘇亞雷斯退出國家隊前，曾公開批評貝爾薩缺乏溫度、與球員關係緊張，當時隊內幾乎沒有人出面反駁，這其實已經是警訊。貝爾薩是典型的完美主義者，他要求細節、紀律、訓練強度，甚至近乎偏執。這種性格可以在短期內點燃球隊，卻也可能在長時間集訓中損耗球員。賽前傳出烏拉圭核心球員不滿高強度訓練與戰術安排，甚至要求調整踢法，這不是單純的八卦，而是體系信任破裂的訊號。一支依賴集體奔跑與集體壓迫的球隊，一旦不再相信教練，整套足球就會瞬間失去靈魂。對西班牙的失球，穆斯萊拉（Fernando Muslera）當然難辭其咎。巴埃納（Alex Baena）的射門並非無解，這位40歲老門將的處理失誤，成為烏拉圭出局最難堪的畫面。但烏拉圭真正的問題，是前兩場該拿的分數沒拿下，是進攻端沒有答案，是核心球星集體沉默，是貝爾薩與球員之間的信任被磨到見底。西班牙只是最後一個推倒他們的人，烏拉圭其實早已站不穩。這支南美強權怎麼了？答案很殘酷：他們卡在新舊之間舊黃金世代已經退場，新核心還沒真正接班；貝爾薩的足球仍有信仰，卻不再足以征服現代球員與現代比賽。當一支球隊只剩奔跑，卻沒有進球；只剩紀律，卻沒有信任；只剩名帥光環，卻沒有凝聚力，小組出局一點也不意外，而是裂縫累積後必然發生的崩塌。