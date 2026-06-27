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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，並爆疑遭職場霸凌。行政院26日公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮成立職場霸凌；但楊珍妮事後發聲明質疑調查報告是基於少數人士片面之詞、欠缺正當程序。對此國民黨立委李彥秀轟，顯然不僅是否定調查報告，更是直接打臉卓榮泰。行政院應該要明快處置，楊珍妮多留一天，都是對亡者的不敬，對家屬的傷害，對國人的羞辱。李彥秀表示，行政院調查報告就是代表行政院的正式立場，報告寫的清清楚楚，總談判代表楊珍妮涉嫌「利用職務」、「持續且長期」、「以冒犯負面方式」、「高壓不友善環境」、「同仁身心受到巨大壓力」，行徑已經是不僅是「霸凌」更是「軟暴力行為」。李彥秀說明，楊珍妮如果有一絲悔意與歉疚，就應該立刻辭職下台。行政院說「等卓榮泰看完報告再決定去留」，背後的原因有二，其一，卓榮泰就是顏慧欣以及楊珍妮的直屬長官，經貿談判辦公室更直接隸屬行政院，卓榮泰也無法置身事外，其二，最佳的危機處理，應該是報告公布的同時間楊珍妮請辭，顯然，楊珍妮是抗拒的，才會有「卓揆看完報告再決定」的最後通牒。李彥秀提到，但是昨天深夜楊珍妮稱「調查報告欠缺正當程序」、「聽信少數另有圖謀的人士片面之詞」，顯然不僅是否定調查報告，更是直接打臉卓榮泰。已經讓原本的危機更加檯面化，甚至是動搖內閣的根本，直接把卓榮泰架在火堆上烤，行政院應該要明快處置，楊珍妮多留一天，都是對亡者的不敬，對家屬的傷害，對國人的羞辱。