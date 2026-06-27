「洪水警報！」台中、彰化地區今（27）日，因鋒面及西南風影響持續降下豪雨，多處傳出淹水災情，不少民眾半夜被雨聲、雷聲驚醒，清晨起更是陸續有網友在社群平台分享道路積水畫面，其中員林市多條道路幾乎被雨水淹沒，提醒民眾外出務必注意安全。
「員林高中附近靜修路已出現淹水情形」，網友在 Threads 發文表示，並提醒「請注意，車子不要開進來了！」影片中可見路面積水已覆蓋整條道路，宛如一條小河，民眾只能涉水前進。
另一名網友也分享員林市區各地的積水畫面，貼文曝光後引發不少人留言自己家裡附近的情況，表示「從昨晚一路下到現在，路上積水都滿了，水溝都分不清楚了，很危險」，也提醒駕駛人不要貿然進入積水路段。
一級淹水警戒 強雨還會繼續下
截至今天上午6時，彰化縣累積雨量以溪州212毫米最多，其次為北斗210毫米、員林209毫米。受豪雨影響，彰化縣已有北斗鎮、員林市、彰化市、大村鄉、埔心鄉、溪州鄉等14個鄉鎮市被列為一級淹水警戒，其中員林市南平街、大同路等地積水深度已達小腿高度，部分汽、機車受困積水中，相關單位持續監測各地雨勢及排水狀況。
中央氣象署表示，受鋒面及西南風持續影響，中部地區仍有短延時強降雨發生機率，提醒民眾避免前往低窪地區及河川周邊活動，若行經積水路段應減速慢行，切勿強行涉水，以免發生危險。最新災情及交通資訊，仍以地方政府及相關單位公告為準。
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另一名網友也分享員林市區各地的積水畫面，貼文曝光後引發不少人留言自己家裡附近的情況，表示「從昨晚一路下到現在，路上積水都滿了，水溝都分不清楚了，很危險」，也提醒駕駛人不要貿然進入積水路段。
截至今天上午6時，彰化縣累積雨量以溪州212毫米最多，其次為北斗210毫米、員林209毫米。受豪雨影響，彰化縣已有北斗鎮、員林市、彰化市、大村鄉、埔心鄉、溪州鄉等14個鄉鎮市被列為一級淹水警戒，其中員林市南平街、大同路等地積水深度已達小腿高度，部分汽、機車受困積水中，相關單位持續監測各地雨勢及排水狀況。
中央氣象署表示，受鋒面及西南風持續影響，中部地區仍有短延時強降雨發生機率，提醒民眾避免前往低窪地區及河川周邊活動，若行經積水路段應減速慢行，切勿強行涉水，以免發生危險。最新災情及交通資訊，仍以地方政府及相關單位公告為準。