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北市內湖、屏縣豪雨釀災情，總統賴清德總統日前呼籲，總預算尚未通過，若發生災害，中央拿什麼錢去救災？國民黨立院黨團書記長林沛祥則批評，治水是延續性計畫，賴總統不應不了解，立法院早在3月通過，「要問的人應該是行政院長卓榮泰」。對此，總統府發言人郭雅慧今（27）日受訪時表示，該筆是水利經費，比較難用來以緩濟急在颱風突發的災情缺口，這也不應該作為總預算延宕的藉口。今年總預算卡關，綠營直指救災錢被擋住，藍營則反擊，預算已部分通過可用於治水。對此，郭雅慧上午受訪時表示，政府編列有關於在颱風或是突發災情所要使用的災害準備金跟第二預備金，法律規定應該要經過立法院三讀通過才能動支，台灣面對這樣的災害情況，確實救災量能是被卡住了。郭雅慧指出，國民黨有提到3月時通過718億元預算，當中有一筆是有關於治水，不過要告訴大家，這一筆現實是水利經費，比較難用來以緩濟急在颱風突發的災情缺口，也不應該作為總預算延宕的藉口，更何況新興預算也被卡住，新興預算政府有編列一筆四年1000億元系統性治水預算。「雨不會只下在南部、雨也不會只下在北部，雨更不會等你的政治協商之後才下」，郭雅慧強調，這些災情都應該是政府在第一時間，要能夠有能力可以確保國民的生命財產安全，「我們需要有這樣的力量，所以再度懇請、再度地呼籲，希望立法院當中趕快通過總預算」。郭雅慧呼籲，今年已經過一半，現在是6月底，明年度預算也已經要送進立法院，更何況接下來颱風季，已經可以預期要做預先準備，所以這一筆總預算懇請在立法院盡速三讀過關。