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2026年世界盃小組賽H組最終戰，上演了足壇史上最激勵人心的黑馬傳奇！位於西北非外海的島國維德角（Cape Verde），在小組賽最後一戰以0：0逼平沙烏地阿拉伯，以三戰全平的不敗戰績，歷史性地搶下H組第二名，正式挺進世界盃32強淘汰賽。這個人口比台灣雲林縣還少的彈丸小國，正在書寫著足球歷史，也為非洲報了時隔16年的「手球」之仇。維德角全國人口僅約61萬人，甚至比台灣的雲林縣（約66萬人）還要少，國土總面積約4033平方公里，大約只有台灣的九分之一，與南投縣面積相當。這支名不見經傳的非洲隊伍，不僅是史上首次參加世界盃，更成為世界盃歷史上人口最少、卻成功打入淘汰賽的國家。維德角在三場小組賽中皆以和局作收（0：0平西班牙、2：2平烏拉圭、0：0平沙烏地），僅攻入2球且僅失2球，以「不敗之身」成功出線。這種靠三戰全平手挺進下一輪的方式，也讓人聯想起曾在1982年奪冠的義大利隊，以及2016年勇奪歐洲盃冠軍的葡萄牙隊，展現了強韌的防守底蘊。維德角能創造歷史，防線靈魂人物、40歲高齡門將沃齊尼亞（Vozinha）功不可沒。他在小組賽中多次上演驚人撲救，力保球門不失。根據統計，沃齊尼亞成為繼英格蘭傳奇希爾頓（Peter Shilton）與義大利傳奇佐夫（Dino Zoff）後，世界盃史上第3位在40歲後能多次完成零封（Clean Sheet）的傳奇門將。賽後，休士頓球場陷入沸騰，沃齊尼亞在場上與隊友相擁慶祝，看台上的家屬更是激動起舞，現場氣氛感人至深。維德角的晉級晉級間接導致了南美強權烏拉圭遭到淘汰。這讓不少球迷聯想到2010年南非世界盃，當時烏拉圭球星蘇亞雷斯（Luis Suárez）利用「手球」阻擋了迦納隊的進球，導致迦納止步8強。如今維德角透過戰績擠下烏拉圭，被戲稱為非洲球隊睽違16年後，對烏拉圭的一場「遲來的復仇」。隨著維德角歷史性晉級，他們將在7月4日凌晨6點的淘汰賽首輪中，於邁阿密挑戰衛冕軍阿根廷隊。