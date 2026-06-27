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▲維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）一鳴驚人的表現，加上小人物逆襲背景烘托下，讓他社交媒體IG爆發式漲粉，僅1天就突破千萬。（圖／美聯社／達志影像）

▲「藍鯊」已超越足球範疇，成為維德角最重要的國家名片。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃H組賽事徹底顛覆了全球專家的預測！在小組賽末輪的關鍵戰役中，全國人口僅約53萬人的非洲島國維德角（Cape Verde）以0比0戰平沙烏地阿拉伯，最終以分組第二名的奇蹟姿態，直接晉級32強淘汰賽。根據賽前知名預測平台《Polymarket》的數據統計，這支世界盃新軍能在小組賽保持不敗的機率僅有微乎其微的「1%」。然而，維德角硬是靠著不屈的拚搏精神與戰術紀律，將這1%的微小可能，化作了震撼國際足壇的真實傳奇，讓網友大讚：「這才是真正足球奇蹟。」作為H組4支隊伍中世界排名最低、且是隊史首次參加世界盃的絕對菜鳥，維德角在賽前幾乎被視為各強權的「送分童子」。然而，他們卻在球場上連續締造驚天奇蹟：首輪先以0比0逼平頭號奪冠熱門西班牙；次輪面對兩屆世界盃冠軍烏拉圭，在落後情況下頑強地以2比2扳平；末輪面對極具韌性的亞洲勁旅沙烏地阿拉伯，再度以0比0力保大門不失。3場比賽、3個平局，維德角雖然一場未勝，但也一場未敗。這項壯舉讓他們直接齊名歷史傳奇：維德角成為繼2010年的斯洛伐克之後，首支首次參加世界盃就闖入淘汰賽的球隊；同時，更是自2002年的塞內加爾以來，首個在世界盃首秀就於3場小組賽中保持不敗的神奇隊伍。今日對陣沙烏地阿拉伯的比賽，現場湧入了高達6.8萬名球迷觀戰，這個驚人的數字，竟然相當於維德角全國總人口數的13%！當裁判吹響比賽結束的哨音時，維德角球員在全場觀眾面前激動地載歌載舞，慶祝這歷史性的一刻，畫面令人動容。然而，維德角的奇蹟並非一日促成、更非全憑運氣。回顧過去長達18個月的國際賽事週期，這支被外界嚴重低估的非洲黑馬，竟然只輸過1場比賽。本屆世界盃至今，共有9支球隊在3場小組賽後維持不敗金身，而維德角不僅名列其中，更是裡面名氣最小、最讓全世界跌破眼鏡的隊伍。他們用扎實的防守與極高的戰術執行力，證明了自己絕對有資格站在這個最高殿堂。