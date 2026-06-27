2026年國際足總世界盃（FIFA）由美國、墨西哥、加拿大3國聯合舉辦，賽事將在3個國家的16座城市展開，來自世界各地的球迷紛紛湧入美國觀戰兼觀光，卻因不適應當地的小費文化而產生不少抱怨。
根據《BBC》報導，許多去美國觀看世界盃的國際球迷直言，對於給小費這件事感到很厭倦，有來自英國的遊客表示，他理解若服務夠優質，確實值得多賺一點小費，但他不理解為何連買瓶水、對方什麼也沒做就想索取小費，直呼「有夠奇怪」。
澳洲球迷奧弗林（Chris O'Flynn）、麥克納馬拉（Robert McNamara）也告訴《BBC》，光是飛到北美觀看世界盃，就幾乎耗光他們的積蓄，小費的存在無疑是增加成本：「我還是有點困惑，為什麼會有小費這種現象……因為在澳洲，價錢就是固定的，而在這裡，人們會要求或期待拿小費，有時候你甚至不知道該給多少。」
麥克納馬拉並補充說，身為遊客，他們會努力遵守「當地習俗」，但給小費對他們而言就是一種文化衝擊：「連喝一杯東西都指望要給小費，買一杯飲料還要額外付5美元」，認為確保員工多賺錢應該是企業的責任，而不是顧客的責任。
不只白人遊客，也有遠從東京飛到美國的日本球迷吐槽，就算沒有小費，原本的物價就已經很貴了：「餐廳裡最便宜的餐點也要大約 30美元，再加上13%到20%的小費，你就會想-哎呀，這些錢都夠我多點一份東西吃了。」
店家有話說！強調小費是員工生活的重要來源
報導提到，在美國，有些餐廳和酒吧的員工，每小時工資僅略高於2美元，必須加上20%左右的小費，才足以維持生計。
位於布魯克林的足球酒吧「Banter」經常接待歐洲遊客，尤其是在世界盃期間，老闆克里斯凱勒（Chris Keller）告訴《BBC》，這些遊客很吝嗇，很少給小費，有時甚至根本不給或裝作不知道。
El Ponce餐廳老闆瑟鈉（Rosa Thurnher）則緩頰說，各國文化不一樣，主要是因為最低工資和薪資結構非常不同，20%的小費算是比較標準的作法，但若超過20%以上就真的太高了。
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澳洲球迷奧弗林（Chris O'Flynn）、麥克納馬拉（Robert McNamara）也告訴《BBC》，光是飛到北美觀看世界盃，就幾乎耗光他們的積蓄，小費的存在無疑是增加成本：「我還是有點困惑，為什麼會有小費這種現象……因為在澳洲，價錢就是固定的，而在這裡，人們會要求或期待拿小費，有時候你甚至不知道該給多少。」
麥克納馬拉並補充說，身為遊客，他們會努力遵守「當地習俗」，但給小費對他們而言就是一種文化衝擊：「連喝一杯東西都指望要給小費，買一杯飲料還要額外付5美元」，認為確保員工多賺錢應該是企業的責任，而不是顧客的責任。
不只白人遊客，也有遠從東京飛到美國的日本球迷吐槽，就算沒有小費，原本的物價就已經很貴了：「餐廳裡最便宜的餐點也要大約 30美元，再加上13%到20%的小費，你就會想-哎呀，這些錢都夠我多點一份東西吃了。」
店家有話說！強調小費是員工生活的重要來源
報導提到，在美國，有些餐廳和酒吧的員工，每小時工資僅略高於2美元，必須加上20%左右的小費，才足以維持生計。
位於布魯克林的足球酒吧「Banter」經常接待歐洲遊客，尤其是在世界盃期間，老闆克里斯凱勒（Chris Keller）告訴《BBC》，這些遊客很吝嗇，很少給小費，有時甚至根本不給或裝作不知道。
El Ponce餐廳老闆瑟鈉（Rosa Thurnher）則緩頰說，各國文化不一樣，主要是因為最低工資和薪資結構非常不同，20%的小費算是比較標準的作法，但若超過20%以上就真的太高了。