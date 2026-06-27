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▲富士山旁的山梨縣東部以及富士五湖地區，於26日晚間發生地震。（圖／記者葉盛耀攝）

富士山旁的山梨縣東部以及富士五湖地區，昨（26）日晚間10時半左右發生規模5.6地震，附近地區搖晃明顯，就連東京都有感，新幹線一度停駛，外界關注這場地震是否代表富士山有火山活動，山梨縣富士山科學研究所所長藤井敏嗣表示並無關聯，前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也表示，從深度判斷並無牽連，不過此地帶再發生地震機率有，但是要有更大規模，郭鎧紋直言機率相當微小。山梨縣富士山科學研究所所長藤井敏嗣提到，這次地震震源位於山梨縣大月市至道志村一帶地下約20公里處，屬於菲律賓海板塊隱沒的區域，地震頻繁發生。他指出，震源距離富士山地下岩漿庫相當遙遠，因此這次地震與富士山火山活動沒有關聯，也不會對未來火山活動造成影響。氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也補充說明，此次震源正好是位於北美板塊、太平洋板塊和菲律賓海板塊三個板塊交會與重疊的區域，本就是地球上地質活動最劇烈的地區之一。郭鎧紋也說明，除了從震源與富士山地下岩漿距離相當遠，來判斷此次地震不會影響富士火山活動，他舉例解釋，如果是火山有活動，在輕微的震動時，會比較像是張惠妹開演唱會時，民眾粉絲們跳躍所帶出的那種震動，是完全不同的感受。而目前前往東京一帶旅遊的台灣遊客，除了要嚴防之後還有地震發生，因為正巧第7號颱風米克拉與第8號颱風無花果也接近，因此也要注意有些地方比平常更容易發生土石流等災害。