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▲麥迪遜廣場花園附近的巡邏員警，據稱已收到泰勒絲婚禮的狀況簡報，要注意當天會有大批粉絲、狗仔、圍觀者出沒。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（右）和崔維斯凱爾西（左）即將於紐約舉辦世紀婚禮，被稱要求賓客無需送禮。（圖／翻攝自 IG @killatrav）

▲泰勒絲的婚禮將是7月初的娛樂界大事。（圖／美聯社／達志影像）

全球矚目樂壇天后泰勒絲的世紀婚禮，盛傳是婚禮地點的紐約麥迪遜廣場花園，鄰近地區巡邏的員警都已被告知7月3日當天可能會湧入大批粉絲，期待能一睹她穿婚紗的丰采，哪怕她挑選這個場地就是看上沒有對外窗、很難被偷拍。她也被曝婚禮上將連換好幾套不同的服裝，不會一襲婚紗穿到底，讓這場婚禮具備台式風格，賓客可以期待看到新娘的換裝秀，但婚禮前一天的預演，據傳只邀了百人參加。泰勒絲36歲終於要結束單身，婚禮這個超重大場合，她絕對不想留下遺憾，因而她被稱不會在一堆量身打造的精美結婚禮服裡作挑選，而是她喜歡的都會在婚禮上穿給大家看，最後究竟會有幾種不同的造型？可能還是得等到婚禮當天才見分曉。不過新娘在婚禮上數度換裝，那是台式婚禮的特色之一，過去也有外國人覺得是「奇景」，想不到泰勒絲也要採用這種方式，不過她還是會遵循西方慣例，正式婚禮前先來個預演。有別於在麥迪遜廣場花園的婚禮號稱要邀來1000至2000位賓客、場面極為盛大，前一晚的婚禮預演，被稱只會有100位泰勒絲的親戚、友人來參加，規模會小得多，也更有親密感。歐美名人結婚常常一辦就是2、3天，從預演到正式典禮，甚至典禮後可能還有慶祝行程等，以泰勒絲的財富與地位，也不太可能只有一場婚禮，按歐美媒體的報導，最起碼有兩天的活動，也許還會給大家更多的驚喜。之前泰勒絲未婚夫崔維斯凱爾西的友人，透露他們要求來賓不用送禮物，一來體貼大家、不讓他們費心思去挑選，二來兩人真的也沒有缺任何東西，可是賓客們應該還是會獻上一些心意。而泰勒絲過去很欣賞紐約雙人設計師品牌Monse的服裝，據稱將是她婚禮服裝的首選之一。雖然到目前，各方大都認定泰勒絲的世紀婚禮就會在麥迪遜廣場花園舉行，仍有媒體指出，這還是有可能為「障眼法」，把大家的注意力集中在此，確保真正的婚禮地點不在進行之前外洩，然而據《紐約時報》報導，已有兩位警察承認接到注意泰勒絲的粉絲、狗仔攝影、圍觀者可能在當天人數暴增的簡報，她要在麥迪遜廣場花園結婚的真實感越來越增加。