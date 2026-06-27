立法院長韓國瑜率在野立委訪美，美國時間25日更先後與美國戰爭部及白宮官員會晤。美方官員重申美國對台政策不變，將持續支持台灣強化防衛能力。不過，國民黨立委賴士葆也透露，他在拜會美國不同機構，表態美方既然要求台灣提升國防力量，是否可出售更高端武器，如F-35戰機等，美方僅表示無法給出明確答案。
美國時間25日，韓國瑜率領在野立委洪毓祥、賴士葆、楊瓊瓔、林思銘、陳冠廷委員、李柏毅、郭昱晴等成員的國會訪問團，在美國華盛頓特區進入訪美第五天行程。訪問團當日成功會見美國戰爭部、白宮官員。
賴士葆表示，他在昨天的拜會不同機構時，一再強調既然美國一再要求台灣要透過更多預算來提升國防力量，可否出售更高端的武器，例如F35戰鬥機與E2空中預警機，美方相關人員對此問題表示了解，但無法給明確答案，僅強調這是很複雜的問題。
賴士葆提到，另外，美方強調台灣需要投入更多資金在無人機發展方面，但不會去干預中華民國的立法過程。
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賴士葆表示，他在昨天的拜會不同機構時，一再強調既然美國一再要求台灣要透過更多預算來提升國防力量，可否出售更高端的武器，例如F35戰鬥機與E2空中預警機，美方相關人員對此問題表示了解，但無法給明確答案，僅強調這是很複雜的問題。
賴士葆提到，另外，美方強調台灣需要投入更多資金在無人機發展方面，但不會去干預中華民國的立法過程。