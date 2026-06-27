皮克敏7月活動開跑啦！「古典樂慶典」將於7月1日至31日登場，推出全新「迷你樂器：管弦樂團」飾品皮克敏，還有去年登場的「迷你樂器：銅管樂團」飾品皮克敏及「經典冰淇淋」飾品皮克敏也將同步回歸。玩家只要完成活動挑戰、收集交響樂唱片，就能解鎖古典宮廷風Mii服裝，月底還將加開巨大奇異蘑菇活動。《NOWNEWS今日新聞》整理7月活動重點一次看。
全新8款管弦樂團登場 帶迷你交響樂散步
今年7月以古典音樂為主題，首次推出「迷你樂器：管弦樂團」飾品皮克敏，每隻皮克敏都會拿著「靈感來自交響樂團」的迷你樂器，活動期間只要完成活動挑戰，就有機會隨機獲得交響樂唱片、花瓣、各種道具。
可培育成8種不同「迷你樂器：管弦樂團」飾品皮克敏，花苗培育出的種類為隨機。此外，活動期間每當舞台中央的大花盛開，玩家還可額外獲得一株金色花苗。
巨大神秘蘑菇月底加開 大聲公每天免費3次
活動期間，地圖上將出現奇異蘑菇，擊敗後可獲得「神秘箱」，全新的管弦樂團飾品皮克敏，以及回歸的銅管樂團、經典冰淇淋皮克敏，在本次活動中對所有蘑菇都會有額外攻擊加成。
此外，每逢週末還會出現巨大奇異蘑菇，今年官方更特別將7月30日、31日納入活動，因此共有五波巨大奇異蘑菇可挑戰：
📌 7月4日至5日
📌 7月11日至12日
📌 7月18日至19日
📌 7月25日至26日
📌 7月30日至31日
活動期間，大聲公每天也可免費使用3次，方便玩家邀請好友一起挑戰巨大奇異蘑菇。
蒐集交響樂唱片 解鎖古典風Mii服裝
本次活動「交響樂唱片」為活動道具，玩家可透過完成活動挑戰、種花、擊敗奇異蘑菇獲得的神秘箱，以及購買活動通行證、限時禮包等方式取得。
活動開始後將同步開放兩組收集任務，其中一組可解鎖古典音樂主題Mii服裝，包括男性宮廷假髮、女性高髮髻假髮、紅色洛可可大衣及薄荷綠洛可可洋裝。
🟡 收集交響樂唱片即可解鎖Mii服裝：
📌1500張：男性宮廷假髮
📌4500張：女性高髮髻假髮
📌8500張：洛可可禮服大衣
📌12200張：洛可可洋裝
另一組則可自由選擇，每收集600張交響樂唱片可選擇一次獎勵，內容包含去年人氣回歸的「迷你樂器：銅管樂團」飾品皮克敏、「經典冰淇淋」飾品皮克敏及其他活動道具。
Premium Pass、特殊任務券同步推出
官方同步推出活動Premium Pass，20級以上玩家即可購買。除了每關可額外獲得季節花蜜，每完成第4、8、12等關卡，還能指定取得想要顏色的管弦樂團飾品皮克敏。另外，7月15日至8月7日也將販售三款特殊任務券，分別可指定取得「迷你樂器：管弦樂團」、「迷你樂器：銅管樂團」及「經典冰淇淋」飾品皮克敏，只要完成指定任務即可獲得自己想要顏色的金色花苗。
值得一提的是，活動期間透過邀請好友加入《Pikmin Bloom》獲得的金色花苗，也將有機會培育成全新的「迷你樂器：管弦樂團」飾品皮克敏，喜歡蒐集的皮玩家們可別錯過。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年7月以古典音樂為主題，首次推出「迷你樂器：管弦樂團」飾品皮克敏，每隻皮克敏都會拿著「靈感來自交響樂團」的迷你樂器，活動期間只要完成活動挑戰，就有機會隨機獲得交響樂唱片、花瓣、各種道具。
巨大神秘蘑菇月底加開 大聲公每天免費3次
活動期間，地圖上將出現奇異蘑菇，擊敗後可獲得「神秘箱」，全新的管弦樂團飾品皮克敏，以及回歸的銅管樂團、經典冰淇淋皮克敏，在本次活動中對所有蘑菇都會有額外攻擊加成。
此外，每逢週末還會出現巨大奇異蘑菇，今年官方更特別將7月30日、31日納入活動，因此共有五波巨大奇異蘑菇可挑戰：
📌 7月4日至5日
📌 7月11日至12日
📌 7月18日至19日
📌 7月25日至26日
📌 7月30日至31日
活動期間，大聲公每天也可免費使用3次，方便玩家邀請好友一起挑戰巨大奇異蘑菇。
蒐集交響樂唱片 解鎖古典風Mii服裝
本次活動「交響樂唱片」為活動道具，玩家可透過完成活動挑戰、種花、擊敗奇異蘑菇獲得的神秘箱，以及購買活動通行證、限時禮包等方式取得。
活動開始後將同步開放兩組收集任務，其中一組可解鎖古典音樂主題Mii服裝，包括男性宮廷假髮、女性高髮髻假髮、紅色洛可可大衣及薄荷綠洛可可洋裝。
📌1500張：男性宮廷假髮
📌4500張：女性高髮髻假髮
📌8500張：洛可可禮服大衣
📌12200張：洛可可洋裝
Premium Pass、特殊任務券同步推出
官方同步推出活動Premium Pass，20級以上玩家即可購買。除了每關可額外獲得季節花蜜，每完成第4、8、12等關卡，還能指定取得想要顏色的管弦樂團飾品皮克敏。另外，7月15日至8月7日也將販售三款特殊任務券，分別可指定取得「迷你樂器：管弦樂團」、「迷你樂器：銅管樂團」及「經典冰淇淋」飾品皮克敏，只要完成指定任務即可獲得自己想要顏色的金色花苗。
值得一提的是，活動期間透過邀請好友加入《Pikmin Bloom》獲得的金色花苗，也將有機會培育成全新的「迷你樂器：管弦樂團」飾品皮克敏，喜歡蒐集的皮玩家們可別錯過。