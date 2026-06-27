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▲前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋數據分析，台灣已經37天沒有發生顯著地震。（圖／郭鎧紋提供）

「顯著地震」是什麼？定義先看

全球各地地震頻傳，甚至前（25）日還同時發生三起強烈地震，包含日本規模6.9的地震、委內瑞拉規模7.5與7.2強震，以及美國加州規模5.6的地震，而日本更於昨（26）日晚間於富士山周邊一帶發生規模5.6地震。根據中央氣象署資料，5月20日晚間8時25分台灣發生編號047顯著有感地震，那日地震後至今天為止，台灣已經37天無發生顯著有感地震。根據中央氣象署定義，所謂的「顯著地震」是指，或縣（市）政府所在地任1站之震度達 3 級以上，或2站震度達 2 級以上，又或者是直轄市市區站之震度達 2 級以上。地震專家郭鎧紋也統計，他也以數據來解釋，根據統計，間隔最長曾經有達193天，間隔最短只有2天，等於相差100倍，因此現今科學手段尚無法預測地震的時間、地點、震源深度等。但是台灣近日「太過於平靜」，也代表能量可能正在累積，可是並不等於可以預測大地震即將發生，民眾不需過度恐慌，但得做好防災準備。