千萬別跟進口袋的財富過不去！台灣彩券發布最新催領通報，目前全台仍有2張不同期開出的「今彩539」頭獎得主尚未現身，總計高達1600萬元的獎金至今無人認領。台彩示警，這兩筆各800萬元的頭獎得獎者，領獎期限皆緊逼8月下旬，分別落在台中市與新北市。快翻開皮夾找一找，別和財神爺擦身而過，兩間彩券行地點、中獎號碼與各自的截止時間懶人包一次看！
🟡 第一筆：台中市太平區（頭獎 800 萬元）
開在中台灣的這張幸運彩券，截止日落在8月24日，請經常在太平區光顧的民眾仔細核對：
開出日期：2026年5月23日
幸運開出彩券行：台中市太平區永隆里光興路638號1樓「多財多億彩券行」
中獎神祕號碼：06、15、16、24、38
⏰ 兌獎截止期限：2026年8月24日
🟡 第二筆：新北市板橋區（頭獎 800 萬元）
另一張流落在外的頭獎則落在大台北都會區，特別提醒板橋通勤族與附近居民，趕緊翻找5月底的彩券：
開出日期與期別：2026年5月27日（第115000129期）
幸運開出彩券行：新北市板橋區文化路1段435巷31弄3號「綠光彩券行」
中獎神祕號碼：02、03、18、19、21
⏰ 兌獎截止期限：2026年8月27日
🟡 台彩急尋得主：兌獎延展規定
台彩官方統計，截至6月25日為止，高額未領清單中就屬這兩張今彩539最引人注目。由於每注頭獎獎金高達800萬元，對多數人而言是極具分量的一桶金，如今卻面臨逾期充公的危險。
許多民眾好奇為何兩筆大獎截止日不同？根據台彩兌獎規定：法定兌獎期限為開獎日次日起算的三個月內。以台中太平那一注為例，5月23日開獎後，三個月截止日原本為8月23日，但因8月23日逢星期日、非屬銀行營業日，因此依法自動順延至次一個銀行營業日，即8月24日；而新北板橋那一注為5月27日開獎，三個月後截止日為8月27日（星期四），經精算核定無須順延。
台彩呼籲民眾今天就動手檢查家中抽屜與包包，若不幸超過期限，總計1600萬元的獎金將全數充公歸入公益盈餘，別跟財神爺擦身而過！
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開在中台灣的這張幸運彩券，截止日落在8月24日，請經常在太平區光顧的民眾仔細核對：
開出日期：2026年5月23日
幸運開出彩券行：台中市太平區永隆里光興路638號1樓「多財多億彩券行」
中獎神祕號碼：06、15、16、24、38
⏰ 兌獎截止期限：2026年8月24日
另一張流落在外的頭獎則落在大台北都會區，特別提醒板橋通勤族與附近居民，趕緊翻找5月底的彩券：
開出日期與期別：2026年5月27日（第115000129期）
幸運開出彩券行：新北市板橋區文化路1段435巷31弄3號「綠光彩券行」
中獎神祕號碼：02、03、18、19、21
⏰ 兌獎截止期限：2026年8月27日
台彩官方統計，截至6月25日為止，高額未領清單中就屬這兩張今彩539最引人注目。由於每注頭獎獎金高達800萬元，對多數人而言是極具分量的一桶金，如今卻面臨逾期充公的危險。
許多民眾好奇為何兩筆大獎截止日不同？根據台彩兌獎規定：法定兌獎期限為開獎日次日起算的三個月內。以台中太平那一注為例，5月23日開獎後，三個月截止日原本為8月23日，但因8月23日逢星期日、非屬銀行營業日，因此依法自動順延至次一個銀行營業日，即8月24日；而新北板橋那一注為5月27日開獎，三個月後截止日為8月27日（星期四），經精算核定無須順延。
台彩呼籲民眾今天就動手檢查家中抽屜與包包，若不幸超過期限，總計1600萬元的獎金將全數充公歸入公益盈餘，別跟財神爺擦身而過！