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一夜守災情 台中整備待命支援全台

中部地區今天凌晨起降下劇烈豪雨，雷聲驚醒不少民眾。台中市長盧秀燕上午視察霧峰山區復建工程時，形容「雨像用倒的一樣，整夜沒有停」，自己整晚幾乎無法入睡，持續掌握各地災情。所幸截至上午，各區回報多屬零星災情。她也表示，這波豪雨重創台灣南北多個縣市，已指示消防、環保、水利及建設等單位完成整備，隨時準備跨縣市投入救災支援。盧秀燕今（27）日前往霧峰山區視察暗坑巷復建工程，並慰問霧峰消防分隊。她指出，去年丹娜絲颱風後，台中有74件復建工程，其中霧峰就占22件。此次米克拉挾帶致災性豪雨，中部相對雨勢較小，她昨天才提醒市民勿掉以輕心，今天凌晨起就下起大雨。她一夜幾乎沒睡，不斷聯繫各單位掌握最新狀況。根據各行政區回報，目前全市尚無家戶淹水情形，僅有3處道路積淹水及北屯山區落石，預計今天即可完成排除。盧秀燕表示，市府前天便啟動三級防災應變，各系統同仁全天候24小時輪值守護城市、保障市民安全。預估這波降雨將持續至明天，她特別前往慰勞消防弟兄姐妹，感謝第一線人員連日堅守崗位，也拜託大家持續提高警戒，全力守護市民生命財產安全。她指出，相較於南北部多個縣市深陷淹水災情，台中整體情況相對平穩，但台灣人同島一命，已要求消防、環保、水利及建設局等單位完成整備，比照過去支援模式，只要其他縣市提出需求，台中市一定全力以赴，調派人力及機具投入救災。