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對戰組合（上半區） 對戰組合（下半區） 南非 vs 加拿大 象牙海岸 vs 挪威 巴西 vs 日本 法國 vs 瑞典 德國 vs 巴拉圭 美國 vs 波赫 荷蘭 vs 摩洛哥 阿根廷 vs 維得角

隨著世界盃小組賽進入白熱化階段，各組的晉級形勢逐漸明朗。根據FIFA官方最新確認的數據，多支傳統強隊與黑馬已經提前鎖定32強淘汰賽席位。在H組賽事結束後，FIFA官方確認資訊，英格蘭、葡萄牙、加納、巴拉圭、埃及接已經晉級。在H組的激烈廝殺後，英格蘭與葡萄牙皆已確認晉級32強。格蘭末輪將迎戰巴拿馬。若能順利贏球，英格蘭將積得7分；此時若加納擊敗克羅地亞，雙方將透過淨勝球決定小組首名歸屬（若加納不勝，英格蘭將直接鎖定第一）。若英格蘭戰平，則可能以小組第二出線。即便遭遇大比分輸球的極端情況，英格蘭仍能憑藉積分優勢，確保成為成績最好的8個小組第三名之一，安全挺進下一輪。葡萄牙的處境與英格蘭相似。他們將在末輪與暫列榜首的哥倫比亞展開直接對決，勝者即獲小組第一，平局則名列第二。即便葡萄牙不幸輸球且同組的民主剛果大比分戰勝烏茲別克，積得4分的葡萄牙，最差也能以分組第三的身分晉級32強。此外，隨著H組賽事落幕，原本多達495種的小組第三晉級組合，如今已大幅縮減至15種。目前提前確定出線的隊伍，除了E組第三的巴拉圭之外，還包含英格蘭、埃及、加納與葡萄牙，他們都已確保了晉級底線。幾家歡樂幾家愁，烏拉圭在本屆賽事中以0：1不敵西班牙，黯然宣告無緣晉級。這也印證了一個有趣的歷史數據：當蘇亞雷斯（Luis Suarez）不在先發陣容中時，烏拉圭在世界盃上竟然未嘗一勝。有5支球隊在此刻提前確定出線，其中包括了E組第三巴拉圭（已經確認對陣德國），另外四支則是即使在接下來的比賽中掉到第三也會排在成績最好的八個第三行列出線的英格蘭、埃及、加納、葡萄牙。隨著小組排名逐漸底定，部分32強淘汰賽的對戰戲碼已經官方確認。其中，E組第一的德國將迎戰D組第三的巴拉圭，這場焦點戰役已敲定於北京時間6月30日4:30在波士頓體育場火熱開踢。以下為目前已確認的淘汰賽對戰組合：