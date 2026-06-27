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北市內湖區日前因暴雨大淹水，內湖立委李彥秀昨安排立院財政委員會下周考察災後重建復原狀況，但遭綠營議員批評是要幫台北市長蔣萬安善後嗎？蔣萬安今（27）日表示，治水是地方中央共同努力，謝謝立法院願意安排考察，共同提升防衛韌性。蔣萬安今出席婦幼專責醫院揭牌，針對李彥秀安排考察一事，他說，北市府也會有局處首長府級同仁一起參與，最重要的是接下來面對極端氣候短時瞬間暴雨，怎麼樣共同來提升防洪韌性，這部分會一起來努力。另外針對綠營議員面對淹水各局處說法沒有統一，蔣萬安則說，包括水利署、環保局的說法對外都是一致的，前天內湖積淹水主要是瞬間強降雨，下的又快又急已超過台北市排水系統最高設計標準、整體降雨容受力，所以雨勢一趨緩，水消退的非常快，包括排水系統、抽水站的運作都是正常的，所以很快水就消退了。