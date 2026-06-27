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行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣傳生前遭遇職場排擠，行政院昨公布外部委員調查結果，政委楊珍妮涉對顏慧欣、經貿辦同仁言語冒犯等，2項霸凌案成立。對此，行政院長卓榮泰今（27）日表示，行政院尊重調查決定，他會再詳閱調查內容，做全面的思考，下週開始會做出必要處置。卓榮泰上午到屏東、高雄視察災後復原狀況，他在受訪時提到，今天主要的工作跟行程是到屏東、高雄，看看這一、兩天淹水跟退水的狀況，尤其關心東港溪、典寶溪的水利工程，同時對兩個縣市的瓜果、蔬果農損做更深入的了解，協助大家恢復生活跟秩序，也對於一些復原、復建的工作能夠迅速展開。至於楊珍妮的去留，卓榮泰說，行政院安全及衛生防護委員會依照處置標準的辦法，做出最終決定，很謝謝昨天行政院副祕書長李國興及調查的委員翁瑋律師，共同向外界說了清楚的說明。卓榮泰提到，行政院尊重調查的決定，他會用這一兩天的時間，再度詳閱整個調查內容，做全面的思考，下週開始就會立即做出必要的一些處置，希望此事不影響公務推動，及現在很多國際事務談判的過程，「我們維護一個友善職場環境的整體性，這個原則是存在的，請大家給我一點時間」。