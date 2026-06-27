今年暑假不怕沒有地方可以去了！台灣萬代南夢宮宣布，台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華 「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」將於7月31日至8月9日在台北信義區舉辦，集結《鋼彈》、《航海王》、《哥吉拉》、《超人力霸王》、《Tamagotchi》、《麵包超人》等超過20個人氣 IP，規劃10大主題展區、30多項活動限定商品，還有角色見面會、試玩體驗及限定集章活動，陪伴粉絲度過夏天。
鋼彈、哥吉拉、航海王都來了 20大IP一次逛
本次活動集結超過 20 個經典 IP，現場除了展示各角色的特色內容，也將販售鋼彈模型、收藏模型、公仔、一番賞、食玩、絨毛玩偶、萬代玩具及 PREMIUM BANDAI 等商品，不論模型玩家或動漫迷，都能找到喜愛的收藏。
此外，活動也將推出超過 30 項活動限定商品，並販售多款先行上市新品，快閃店消費滿額還有機會獲得限定贈品。
角色見面會、試玩體驗 限定集章送紀念品
除了購物之外，還有多項互動活動，活動期間週末將舉辦麵包超人、超人力霸王、光之美少女等人氣角色見面會，部分場次還有機會抽中合影資格。
現場同步設置「體驗試玩區」，適合親子同遊，並推出兩種集章活動，完成會場指定集章，可獲得台灣限定鋼彈明信片。另外與台北捷運合作推出數位集章任務，民眾自7月1日起即可前往指定地點蒐集數位印章，集滿 5 枚特殊印章，可於活動期間兌換限量「萬代 JOURNEY 隨行小圓包」。
🟡「台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華」活動資訊
📌日期：2026 年 7 月 31 日至 8 月 9 日（共 10 天）
📌時間：
■ 平日（8/3-8/6）13:00-21:00
■ 五、六、日（7/31-8/2、8/7-8/9）11:00-21:00
（最後入場時間為閉館前 30 分鐘）
📌地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA
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本次活動集結超過 20 個經典 IP，現場除了展示各角色的特色內容，也將販售鋼彈模型、收藏模型、公仔、一番賞、食玩、絨毛玩偶、萬代玩具及 PREMIUM BANDAI 等商品，不論模型玩家或動漫迷，都能找到喜愛的收藏。
此外，活動也將推出超過 30 項活動限定商品，並販售多款先行上市新品，快閃店消費滿額還有機會獲得限定贈品。
除了購物之外，還有多項互動活動，活動期間週末將舉辦麵包超人、超人力霸王、光之美少女等人氣角色見面會，部分場次還有機會抽中合影資格。
現場同步設置「體驗試玩區」，適合親子同遊，並推出兩種集章活動，完成會場指定集章，可獲得台灣限定鋼彈明信片。另外與台北捷運合作推出數位集章任務，民眾自7月1日起即可前往指定地點蒐集數位印章，集滿 5 枚特殊印章，可於活動期間兌換限量「萬代 JOURNEY 隨行小圓包」。
🟡「台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華」活動資訊
📌日期：2026 年 7 月 31 日至 8 月 9 日（共 10 天）
📌時間：
■ 平日（8/3-8/6）13:00-21:00
■ 五、六、日（7/31-8/2、8/7-8/9）11:00-21:00
（最後入場時間為閉館前 30 分鐘）
📌地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA