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民眾短時間接觸VOCs可能發生眼睛、鼻子、喉嚨刺痛，並伴隨頭痛、暈眩或噁心；長期吸入可能損害肝、腎與中樞神經，部分物質更被列為致癌物質。

富貴佛具線香含有VOCs 依法回收改善

▲ 標準局也強調，民眾在選購及使用「金、銀紙」及「香品」時，應特別注意以下6個事項。（圖／標準局提供）

挑選金銀紙、線香 標準局給6指標

國人傳統信仰少不了焚燒香品及金、銀紙等祭祀用品，但若具有揮發性有機化合物（VOCs）將造成身體影響。經濟部標準局今年1月與行政院消費者保護處，調查北中南香舖及網路等販售通路，其中有1件香品含有VOCs，已依《消費者保護法》下架，其餘未標示原產地、廠商資訊者，也要求業者限期下架或改正。VOCs是指在1大氣壓下，測量所得初始沸點在攝氏250度以下有機化合物之空氣污染物總稱。但不包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、碳酸、碳酸鹽、碳酸銨、氰化物、硫氰化物等化合物。標準局1月與行政院消費者保護處合作，於北、中、南等地區之香舖及網路等販售通路隨機購買各20件之「金、銀紙」及「香品」，分別依據國家標準CNS 15095「金、銀紙」及CNS 15047「香品」檢測品質項目。昨（26）日結果出爐金、銀紙全數符合；但在蝦皮販售的「富貴佛具招財金箔香」含有VOCs，標準局已依消費者保護法第10條規定通知銷售者辦理下架，並請製造商或進口商進行回收改善。另外，多數廠商在「中文標示」規定方面，均出現未標示廠商資訊、原產地、主要成分或材質、製造日期等情況，已依《商品標示法》第17條第1項規定請製造商或進口商所在縣市政府，要求業者限期下架或改正，並列為今年度地方政府專案標示查核項目，以強化商品標示正確性。標準局也強調，民眾在選購及使用「金、銀紙」及「香品」時，應特別注意以下6個事項。看標示：確認產品揭露完整且詳細之中文標示。挑外觀：購買或使用時，可透過感官判斷。視覺：色澤自然、印刷清晰，避免鮮豔或發霉現象。嗅覺：氣味自然清香，避開刺鼻異味。觸覺：堅實乾爽、平滑乾燥、無黏手且不掉色。選場所：於通風良好環境使用，避免吸入燃燒煙霧。避火源：遠離其周遭易燃物，確保殘火已完全熄滅。防燙傷：避免兒童或寵物靠近燃燒區域，防止燙傷或誤食。要洗手：使用後務必洗手，確保手部衛生。標準局進一步說明，「金、銀紙」及「香品」非該局應施檢驗商品範圍，惟為維護消費者權益及安全，該局針對市場上流通商品，每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現不合格者，將依相關法規處理。