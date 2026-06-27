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花蓮縣長徐榛蔚今（27）日早召開花蓮縣災害應變會議。依據林保署今早萬里溪堰塞湖緊急通報單，依中央氣象署最新定量降水預報，預計未來48小時累計降雨量為59mm，已達黃色警戒發佈值。花蓮縣災害應變中心同步升級二級開設，督導萬榮鄉、鳳林鎮等兩公所，啟動預防性撤離、收容所開設及撤離所需物資等準備。提醒鄉親做好避難包等準備，非必要勿靠近河川區域。花蓮縣政府說明，因黃色警戒，採預防性撤離，針對行動不便者由衛生局、社會處及兩公所分工協助預防性撤離。收容所開設部分，社會處昨請鳳林鎮及萬榮鄉公所持續維持準備狀態，含福慧床、寢具等。今日上午7點20分通知兩公所確認避難收容處所整備工作，兩公所於8點回報收容工作已完成整備待命。交通管制部分，萬里溪大橋、箭瑛大橋、西寶大橋列入紅色警戒範圍，待紅色警戒發布時將進行預防性封閉。花蓮縣政府表示，縣府與各級政府持續掌握最新情勢，督導與協助兩公所完成各項防災整備工作。未來有升級為紅色警戒可能，提醒鄉親檢查避難包，做好撤離準備，非必要勿靠近萬里溪、馬太鞍溪等河川區域，留意縣府最新防災資訊，共同做好防災準備。