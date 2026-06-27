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▲首度挺進世界盃正賽的非洲小國維德角（Cape Verde），在對陣沙烏地阿拉伯的關鍵戰役中，憑藉堅強的防守與門將沃齊尼亞（Vozinha）的神勇演出，以0：0逼平對手。（圖／美聯社／達志影像）

▲烏拉圭正式告別了蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）與卡瓦尼（Edinson Cavani）的黃金雙槍時代，本屆由皇家馬德里巨星費德里科·巴爾韋德（Federico Valverde）與前鋒達爾文·努涅斯（Darwin Núñez）領銜。（圖／美聯社／達志影像）

▲烏拉圭成為了本屆目前唯一一支提前打道回府的南美洲球隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃爆出冷門，兩屆世界盃冠軍烏拉圭在小組賽階段黯然出局。這支向來以堅韌與兇悍著稱的南美勁旅，在本屆賽事留下了2平1負的慘淡戰績。頗具諷刺意味的是，間接導致他們遭到淘汰的，竟是一支人口僅約61萬人的非洲島國球隊——維得角。回想2010年夏天，烏拉圭靠著球星佛蘭（Diego Forlán）的精湛遠射與阿布魯（Sebastián Abreu）那記四兩撥千斤的「勺子點球」，在千鈞一髮之際粉碎了迦納人的前進夢想，時隔40年重返世界盃四強。知名解說員賀煒當年如詩如畫地送上讚美：「誰說這個世界是冰冷而殘酷的？只要你胸懷堅定的信仰，這個世界說不定就會揭開它冰冷的面紗，向你露出燦爛的微笑。」那場比賽神勇幫助烏拉圭打贏PK大戰的門將是誰？正是本屆小組賽屢犯錯誤、導致烏拉圭提前淘汰的40歲老將穆斯萊拉（Fernando Muslera）。他該場連續撲出兩球十二碼，最終幫助球隊5：3晉級四強。然而16年後的今天，足球世界再次展現了它的殘酷。非洲球隊用另一種方式完成了對烏拉圭的復仇，而昔日稱霸足壇的烏拉圭神鋒時代，似乎已正式畫下句點。「三叉戟」這種依靠個人能力的進攻模式、難以適應現代足球，2026年世界盃的結果已經說明烏拉圭需要新的體系。烏拉圭的崩盤並非始於最後一場對陣西班牙的失利，而是在前兩場未能全取三分時，球隊就已經流失了信心與氣勢。其中，維得角的表現成為了本屆賽事最大的驚奇。根據Polymarket數據顯示，這支首次參加世界盃正賽的球隊，賽前被認為小組賽保持不敗的機率僅有1%。但他們最終交出了一份令人驚豔的答卷：首輪：0：0戰平前世界冠軍西班牙次輪：2：2戰平兩屆世界冠軍烏拉圭末輪：0：0悶平沙烏地阿拉伯維得角以3戰3平的戰績歷史性晉級32強，與埃及共同成為史上第9及第10支晉級淘汰賽的非洲國家。根據Opta統計，算上象牙海岸、南非與摩洛哥，本屆已有6支非洲球隊殺入32強。若迦納與塞內加爾也能順利出線，淘汰賽中將有近四分之一的席次由非洲球隊佔據。過去幾十年，烏拉圭憑藉佛蘭、蘇亞雷斯（Luis Suárez）與卡瓦尼（Edinson Cavani）等傳奇前鋒威震世界足壇。然而，如今的鋒線卻顯得蒼白無力。數據揭露了烏拉圭在進攻端的窘境，本屆世界盃小組賽共嘗試49次射門，卻僅收穫3個進球。大將巴爾韋德（Federico Valverde）一人就貢獻了最多的10次射門，但全數無功而返。這是烏拉圭自2002年以來，首次在單屆世界盃小組賽階段未嘗一勝(當年同樣為2平1負)。這是一支擁有極佳天賦的黃金世代，陣中不乏巴爾韋德、阿勞霍（Ronald Araújo）、努涅斯（Darwin Núñez）與本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）等頂級聯賽球星。但如同《The Athletic》資深體育撰稿人南希·弗羅斯頓（Nancy Froston）所評論的，這條在「後蘇亞雷斯時代」的鋒線，在最關鍵的時刻顯得毫無威脅。天賦毋庸置疑，但如何將其凝聚成實際的戰鬥力，正是球隊目前最大的問題。在0：1不敵西班牙後，主帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）接受採訪時，大方承擔了球隊出局的全部責任：「這次出局完全是我執教的責任。我們這支隊伍原本擁有極佳的潛力，但我沒能將這些潛力轉化為戰鬥力。」此外，貝爾薩也透露了半場換下門將穆斯萊拉的意外細節——這位出現致命失誤的門將是「自己決定不繼續踢的」，隨後才由羅切特（Sergio Rochet）替補上陣。這種將軍無心戀戰的細節，無疑是球隊士氣崩盤的縮影。這也是貝爾薩執教生涯中第三次征戰世界盃，卻是第二次未能帶領球隊突破小組賽(前一次是2002年執教阿根廷，僅在2010年帶領智利成功晉級)。《The Athletic》評論指出，貝爾薩時代似乎正在落幕，不論他最終是走是留，烏拉圭面臨的問題都遠大於總教練的人選。放眼整個南美洲，巴西、厄瓜多、巴拉圭雖然開局同樣不順，但最終都順利反彈並晉級32強；哥倫比亞與阿根廷也穩步前進。烏拉圭成為了本屆目前唯一一支提前打道回府的南美洲球隊。從1970年到2010年，烏拉圭用40年的時間宣告回歸世界足壇主流；如今神鋒時代落幕，這支南美勁旅必須在蒙得維的亞展開一次徹底的重啟與深刻的檢討。年輕人還有光明的未來，但烏拉圭足球該何去何從，將是他們在下一個四年必須解開的難題。